【驚嚇蛋糕】9歲兒厭世收「功課生日蛋糕」　媽媽另類祝福︰地球不毀滅都要寫作業

▲ 內地一名媽媽送兒子另類生日蛋糕，「祝福」地球不毀滅都要寫作業。

生日本是開心事，許多小朋友非常期待收生日蛋糕、禮物，甚至開派對，可是內地一名9歲男童收到媽媽訂製的生日蛋糕後，忍不住展露出厭世樣，全因蛋糕的「祝福」字眼及裝飾是叫男孩一世都要畀心機做功課，被詛咒成為「功課奴」的他生日並不快樂。

▲ 內地一名男童收到媽媽所送的「功課生日蛋糕」。（網上圖片）

媽媽送兒另類生日蛋糕

綜合內地傳媒報道，河北保定有一位男孩在日前9月15日過9歲生日，他收到媽媽送來的驚喜蛋糕，蛋糕對男孩來說只有「驚」多於「喜」。忌廉蛋糕上插滿很多裝飾牌仔，很搶鏡，用來影相打卡一流。可是仔細看會發現6個裝飾牌仔是印了各科的課本作業，包括語文、數學、英語、小學教材全解等，蛋糕正面更用朱古力醬寫著「地球一天不毀滅，你都得寫作業」，雖然旁邊也寫有「生日快樂」字眼，但顯然男孩今年生日不快樂。

從影片所見，男孩收到蛋糕後捧著它，低頭看個究竟，似乎不太相信眼前的景象。之後他認清事實之後，似應父母要求手捧蛋糕拍照拍片。男孩呆著目無表情數秒，然後才擠一擠眼睛似是強顏歡笑，之後忍不住內心的感受，真心地展示厭世樣，非常無奈。

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孩子產生心理陰影

有關影片隨即在網上廣傳，引來網民議論紛紛，少數認為很好玩，更多人負評家長的做法，表示這會對孩子產生心理陰影，「求小朋友心理陰影面積」、「孩子一定很『難忘』，有病的家長」等，另有網民要父母將心比己，如果孩子在父母生日送蛋糕寫著「地球一天不毀滅，你就得上班」，看看爸媽會否喜歡。

此外，有網民分享小時候有類似的經歷，媽媽送的所謂生日蛋糕連「快樂」兩字都沒有寫，就寫了「責任」兩個大字，一輩子都記得當時那種難受的心情，再也不想吃那個蛋糕。

▲ 這些「功課蛋糕」在內地很流行，網上有售。（網上圖片）

網紅搞鬼蛋糕

其實這些「功課蛋糕」早年已很流行，屬於網紅用來打卡的搞鬼蛋糕，網民表示「這類蛋糕很火，而且還分學科」。查看內地網絡，見可網購各式各樣的「功課蛋糕」，另有功課立牌或「地球一天不毀滅，你都得寫作業」字眼牌子獨立出售。

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責任編輯：王明芳