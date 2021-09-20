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【港區國安法】47人初選案譚凱邦被拒保釋申請　法官不信納不續犯危害國家行為

社會 12:42 2021/09/20

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譚凱邦被拒保釋申請，法官不信納不續犯危害國家行為。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪， 被告之一譚凱邦早前向高等法院申請保釋被拒，國安法指定法官今（20日）頒下判決理由，指觀乎譚過往公開講話，未能信納一旦獲准保釋，譚不會繼續作出危害國家安全的行為。

法官杜麗冰於判詞中指出，律政司於聆訊期間，曾向法庭呈堂有關譚過往的公開講話等，當中譚曾提及「若能成為立法會議員，我會用盡一切方法抗爭，包括否決一切政府議案、預算案，亦會以最快速度清算以立法會保安之名與香港人對抗的前警員」，以及譚又曾大力反對《港區國安法》等。

法官認為觀乎這些文件和片段，她無法信納一旦獲准保釋，譚將不會繼續作出危害國家安全的行為，因此認為譚未達可以獲准保釋的門檻，並因此駁回譚的申請。

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記者：楊詠渝

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