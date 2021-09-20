【小一派位】小一自行分配階段首日交表　家長碰運氣手持10分報喇沙 

▲ 2022年9月入學的小一自行分配學位階段今日（20日）起接受申請。

2022年9月入學的小一自行分配學位階段今日（20日）起接受申請，傳統名校喇沙小學及瑪利諾修院學校小學部，分別於今早9時及11時開始收表。兩校今早均出現排隊交表的人龍。

▲ 校門外有約20名家長提早到場等候。（馮漢柱攝）

▲ 張小姐。（馮漢柱攝）

其中喇沙小學校門外約20名家長提早到場等候，排頭位家長6點多已到達。排隊中間位置、操普通話的張小姐來港20年，育有4名小朋友，今早為排第三的兒子交表，張小姐兒子只有因適齡得到的10分，她說都是碰運氣，因喜歡學校校風良好、學生優秀，「沒有比這間學校更適合我兒子！」她又說，打算採取「1-1-1」策略（即自行收生、統一派位甲部及乙部均選同一學校）。

另一名家長張小姐則手持15分，跨區為兒子報讀。她說，爸爸為喇沙書院舊生，因覺得學校風氣好，想兒子可感受。對於影響移民潮學生人數或下跌，張小姐沒有因此增大信心，「始終都係人多過位。」。她另外亦為兒子報名至少8間學校。

包小姐的大兒子於今學年插班入讀喇沙， 小兒子成為「世襲生」，她說兒子在該校就讀得十分愉快，因此亦為細仔報名。

▲ 瑪利諾修院學校小學部開始收表前一小時已有家長在校門外等候。（黃悅晴攝）

至於瑪利諾修院學校小學部，開始收表前一小時已有家長在校門外等候，排頭位的陳先生今早特意請假到學校交表，9時多已在外等候，他說不知道學校開始收表的時間，欣賞校風良好及用英文教學，加上女兒是天主教信徒，因此報讀。他不認為移民潮下競爭減少，

直資都係好多人報，始終有需求係度。穩陣起見，再報咗10間直資或私校。

鄧小姐亦欣賞學校以英文教學，加上想女兒讀女校，覺得該校學生純品，她說對成功報讀沒有太大信心，

咩都試下，你揀學校時，學校都揀你，睇下個女好唔好運。

鄧小姐又說，考慮讓女兒長大後到海外深升學，見識世界。

家長可於今日至9月27日，向本港任何一間官津小學，遞交小一自行申請表。自行收生階段遞交申請不受校網限制，惟家長只能為每名子女遞交一份申請表。

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記者：黃悅晴