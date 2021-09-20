【親親大自然】「動物的煩惱日常」免費展覽9月登場　小朋友玩遊戲認識動物日常及生存技能

▲ 龍虎山環境教育中心「動物的煩惱日常2021」展覽（圖片由活動提供）

在香港這個石屎森林，其實亦有許多不同的大小動物居住。今個9月，由龍虎山環境教育中心主辦、「嗚鴉自然教室」客席策展的「動物的煩惱日常」展覽，以人類與動物的日常煩惱為靈感，設計一系列遊戲，讓大家以「第一人稱」角度，經歷各種動物的日常，一同體驗充滿趣味又有教育意義的動物生存法則！

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以動物的日常煩惱為題 透過遊戲學習生態知識

「動物的煩惱日常2021」由龍虎山環境教育中心主辦及「嗚鴉自然教室」客席策展，展覽設10個展區，訪客將「化身」各種動物，透過遊戲認識牠們的生存技能，感受動物生活中經歷的煩惱。

展覽將於9月18日（星期六）起免費開放予公眾，一眾喜愛動物、對大自然充滿好奇心的小朋友、學生和家長可以齊齊到訪這個充滿趣味且教育意義十足的遊樂場。

展區一︰「小朋友的煩惱日常」

小朋友可於進入展覽前為「最煩人的日常」投下一票，然後拿取相應動物貼紙，到展覽中找尋「同病相憐」的動物朋友。旁邊亦會顯示累計票數，讓大家了解小朋友們的煩惱之最。

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展區二︰人類靠打扮，動物靠假扮！

不少動物擁有與環境顏色相似的「保護色」，可以隱身大自然中躲避敵人。小朋友可在畫中尋找隱藏的小動物。

展區三︰雀鳥的「餐具」

雀鳥的嘴巴稱為鳥喙，因應習性和居住環境，演變出不同形狀、長度和特徵。小朋友可以用模仿不同鳥喙的鉗，將放在樽裏面的「食物」夾出來，體驗不同鳥喙的進食之苦！

展區四︰不旅行會死！

為了適應環境和氣候轉變，雀鳥每年都會進行季節性遷徙，以確保自己全年都能享用充足的食物和温暖的陽光。小朋友可透過地上的棋盤遊戲，了解雀鳥遷徙路徑，以及途中遇到的麻煩事。

展區五︰羽毛？鼻子？

飛蛾的觸角有如加強版的鼻子，能偵測空中的氣味，以掌握周遭環境的狀況。小朋友可戴上「觸角」頭飾，看看能黏到多少「氣味」球。

展區六︰甚麼是紅色？！

人與動物看到的東西可以很不同，蜜蜂看不到紅色，卻能看到人類看不見的紫外光。小朋友可以用UV電筒，看看蜜蜂眼中的世界，尋找花朵為蜜蜂「鋪設」的「採蜜引路徑」。

展區七︰體溫測量員

青竹蛇在眼與鼻之間有兩個「頰窩」，能探測外界的溫度，再傳遞到腦內的視覺系統，重而建立起立體影像，辨別四維環境及動態。

小朋友可以在此遊戲中，試試自己的溫度能否吸引青竹蛇的注意！

展區八︰全民撞衫

某些無毒的蝴蝶會「模仿」有毒蝴蝶的花紋顏色，嘗試騙過天敵！如果你是雀鳥，你能分辨牠們嗎？吃了有毒蝴蝶可能會肚子痛！小朋友可以先觀察蝴蝶標本，再辨認幾種樣貌相似的蝴蝶，嘗試找出沒有毒的蝴蝶。

展區九︰螞蟻 - 大樹上的忙碌生活

螞蟻身體很細小，每天都必須與姊妹合作，才可以完成搬運食物等工作。小朋友要與家長合力在牆上砌出樹枝路，協助黃猄蟻到達各個目的地並完成任務！

展區十︰是但彈 隨便跳 （戶外）

草蜢是世界級跳遠高手，可以輕鬆跳出比自己身體長20倍的距離；卻因視力不好，看不清楚將要降落的地點，隨時跳入另一個危機。小朋友可轉動輪盤，隨機轉出草蜢的降落點，然後在中心花園尋找相應目的地，看看草蜢的命運。

「動物的煩惱日常2021」展覽

日期：由2021年9月18日（星期六）至2022年2月13日（星期日）

逢星期二至星期日*新年、農曆新年及聖誕節公眾假期休息

時間：逢星期二、四至日 上午10:30 至下午 5:30

逢星期三 上午10:30 至下午 2:30

地點：香港半山旭龢道50號（近大學道入口）

龍虎山環境教育中心

費用：免費入場

網址：中心網頁、龍虎山展覽專頁

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責任編輯：王芷瑩