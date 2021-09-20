【上訴得直】聽障男涉襲警罪成上訴得直待重審　法官指審訊程序不公

▲ 聽障男涉襲警罪成上訴得直待重審，法官指審訊程序不公。（資料圖片）

現年21歲聽障男生涉搶奪警司胡椒噴霧，早前被裁定襲警罪成判處更生中心。男生今（20日）向高院提出上訴獲批，法官指基於上訴人有聽障問題，審訊時未能被安排看唇語，以致於案中案程序作供時詞不達意，令裁判官誤會證供，加上審訊時程序上犯錯，令上訴人得不到公平審訊，因此裁定上訴得直，案件排期重審。

上訴人羅鎮傑（21歲），被控1項襲警罪，控罪指他於2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外襲擊高級警司區永樑。案件早前於東區裁判法院經審訊後，上訴人被裁定罪名成立，被判更生中心，上訴人被拘留7星期後，向高院申請保釋候上訴獲批。

法官張慧玲今處理上訴聆訊時指，本案審訊時先處理上訴人的警誡供詞自願性，根據紀錄，上訴人警誡下稱「我一時衝動，對唔住，阿Sir，俾一次機會」。裁判官向當時代表律師確認時稱，「我一時衝動打警察，阿Sir，對唔住，俾一次機會」，法官指當中多了「打警察」，而當時代表律師卻確認。

法官指上訴有嚴重聽障問題，雖然聆訊以廣東話進行，但傳譯員須於其耳邊重複說話，沒有安排他看唇語。上訴人就警誡供詞部分作供時，多次同意控方說法。法官認為一般人對此程序未必容易明白，更何況是聽障人士，而裁判官相當著重上訴人作出同意的回答，法官認為上訴人當時於不明白情況下作出同意或不同意之回答。

法官續指代表律師於上訴人不就案件作供後，向法庭表示採納就警誡供詞作出的交替程序作為證供，法官指有關做法屬程序上犯錯，而當時控方及裁判官均未有阻止，同樣犯錯。

法官認為上訴人有聽障問題，未必能跟得上程序，加上他作供時不全面，詞不達意，令裁判官誤會其意思，最公平的做法是安排重審，基於涉及社會事件，應透過公開聆訊裁定上訴人是否因不小心而推向警司，或是如警司所指是藉搶奪其胡椒噴霧而阻止控制人群。

上訴一方則認為上訴人已被拘留7星期，加上案件所指的拉扯時間只涉2至3秒，衡量證供後有可能發生上訴人之說法，加上審訊及裁決時間亦已耗時數天，對於有聽障的上訴人而言造成一定困難。律政司一方則認為若法官裁定上訴得直，應排期重審，並強調上訴人被判更生中心，被拘禁了7星期不等同判監。

法官認為案件審訊時出現問題，基於上訴人有聽障，審訊時未能被安排看唇語，又被戴上的耳筒干預致聽不清楚，以致於案中案程序作供時詞不達意，令律師及裁判官誤會證供，加上審訊時代表錯誤以交替程序證供作為供詞，基於不公平情況下裁定上訴得直，撤銷定罪及刑期，案件排期重審。

法官並批准上訴人獲得訟費，另批准續准保釋候審。法官特別提及案件安排重審時，能否即時打出文字，讓上訴人即時勸看，令其得到公平審訊，要求控辯雙方磋商。

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記者：林育慧