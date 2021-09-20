【思家大戰】蘇志威細女Ina大爆爸媽愛說粗口　劉小慧輕鬆解圍：我們好優雅架

▲ 《思家大戰》播映至第三集。

由李思捷主持及監製的TVB遊戲節目《思家大戰》昨晚（9月19日）播出第3集。該集的嘉賓有蘇志威（阿細）、劉小慧、二人細囡Ina、蘇永康及蘇志威哥哥組成的「Sohea自由行」隊，以及胡渭康、韋綺姍、海俊傑、莫鎮賢及歐陽德勛組成的「新秀」隊，當中兩隊人爭答民調答案時更「語出驚人」。

昨晚民調問題亦相當有趣，其中一條是：「問咗100個男人，你會形容你老婆係乜嘢動物？」阿細因一時口快把「老虎」答錯成「獅子」，將回答權奉獻給「新秀」隊。

其中海俊傑尷尬地估答案是「豬」，全場即掌聲連連，思捷即時挑機謂：「阿嫂！你是否正在看電視？」一面驚慌的海俊傑即笑說：「我返去一定被老婆掹耳仔。」並補鑊謂：「對不起老婆！我不是說你！」

▲ 蘇志威跟蘇永康一起亮相《思家大戰》。

《赤的疑惑》竟不入圍？

至於極難估的「問咗100個人，有8個最多人答案，講一首梅艷芳嘅歌！」這條問題，最終頭三名依次為《壞女孩》、《夕陽之歌》以及《烈焰紅唇》，不過現場卻只得阿細估中《夕陽之歌》，有點跌眼鏡。

搞笑的是，連網民亦認為《赤的疑惑》八大不入冇天理：「這樣都輸？」亦有網民大讚昨晚播出一集氣氛好、主持與嘉賓交流多。

▲ 蘇志威的細囡Ina成為全場焦點。

少女版龔嘉欣

另外，蘇志威及劉小慧的14歲細女蘇靖珺（Ina）成為全晚焦點，樣子甜美兼活潑非常的她被指為「少女版龔嘉欣」，她更不時作害羞狀，令主持思捷亦忍不住大讚Very Cute。

而Ina在玩遊戲時更大爆父母的「秘聞」，事緣當Ina擔任代表競猜「問咗100個人，有4個最多人答的答案，父母叫仔女唔好做，但自己會做嘅。」時，她竟爽快地說出「講粗口」，全場為之嘩然，矛頭更直指阿細及小慧，思捷更使出Mean招追問：「阿爸勁些抑或阿媽勁些？」令Ina相當尷尬。

此時小慧即淡定解圍：「她們真的不曉得分甚麼是粗口，我們好優雅架！」最終Ina憑「講粗口」答中第一名答案，全場氣氛炒至沸點。

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