【選委會選舉】民建聯奪逾150席遍及5大界別　李慧琼：按「5個善於」準則選出管治者

▲ 民建聯在選委會中佔逾150席。（陳永康攝）

選委會選舉完成點票程序，民建聯宣布，連同當然選委和早前自動當選的議席，共取得150多個席位，佔比與上屆相若，遍及5大界別。民建聯主席李慧琼表示，民建聯選委必定忠誠履行職責，按照港澳辦主任夏寶龍提出的5大準則，提名及選出特區的管治者。

至於會否支持特首林鄭月娥連任，李慧琼稱，暫時未留意到有候選人準備參選特首，當有人想參選，會主動聯絡，爭取他們支持民建聯提出推動變革理念。她續指，期望林鄭月娥帶領其團隊繼續努力，爭分奪秒解決社會問題。

▲ 民建聯主席李慧琼指，選委會選舉點票時間超預期。（陳永康攝）

民建聯又希望，在年尾的立法會選舉中，民建聯可在現有的議席基礎上爭取更多議席。李慧琼表示，民建聯選委提名參選人時，會優先考慮民建聯成員。

民建聯在2019年區議員選舉中失勢，但今次選委會就繼續成為大贏家。被問到該現象是否顯示民建聯未能得到大範圍的民意授權時，李慧琼就指，將兩者進行比較不恰當，因兩個選舉的設計、功能、選民基礎均不同。全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗補充指，2019年的區議會選舉「好不正常，充滿黑暴」，又指選舉前夕，議員辦事處多處被破壞，候選人和助選團被恐嚇，好多支持者不敢出來投票，「2019年區議會選舉我覺得好大問題，否則就不需要完善選舉制度，所以不可以比較。」

另外，李慧琼指出，今次選委會選舉的點票時間超出預期，敦促選管會認真檢討，民建聯稍後會積極跟進事件，向選管會反映意見，尋求改善。

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記者：林曉君