【飲食速報】全新Häagen-Dazs扭紋脆脆士多啤梨+呍呢嗱+抹茶口味　與朱古力旋轉拌朱古力碎迷你杯 $30

▲ Häagen-Dazs™推出全新扭紋脆脆系列。（圖片由Häagen-Dazs提供）

Häagen-Dazs™推出全新扭紋脆脆系列，將士多啤梨、呍呢嗱及抹茶三種經典雪糕口味，各自與朱古力旋轉交織變成雙重口味，再拌入濃厚軟心醬、薄脆朱古力碎，口感味道豐富！不同新口味並設迷你杯、家庭裝及脆皮雪糕批，售價$30起。

比利時朱古力x士多啤梨雪糕家庭裝及脆皮雪糕批

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甜美士多啤梨散發清新果香，遇上香濃的比利時朱古力，再旋轉拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎片。

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比利時朱古力X呍呢嗱雪糕家庭裝

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經典呍呢嗱的細緻香氣，遇上香濃的比利時朱古力，再旋轉拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎片，吃每一口都能感受黑白分明但出奇地調和融合的心思配搭，讓您不需要在兩個味道之間作出選擇！

黑朱古力X抹茶雪糕家庭裝

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來自日本的抹茶濃郁回甘，搭配72%黑朱古力，再旋轉拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎片，一次過享受雙重醇厚滋味！

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朱古力x士多啤梨雪糕迷你杯

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以甜美士多啤梨製作的綿滑雪糕啖啖清新，旋轉拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎，每一口呈現清新、香濃雙重味道。

朱古力X呍呢嗱雪糕迷你杯

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經典呍呢嗱口味製成的綿滑雪糕散發細緻香氣，旋轉拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎， 再配搭鬆脆曲奇碎，每一口呈現雙重味道、多重口感的至臻享受。

朱古力x抹茶雪糕迷你杯

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嚴選日本抹茶所製成的綿滑雪糕濃郁回甘，旋轉拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎，再配搭鬆脆曲奇碎，締造多重口感。

Häagen-Dazs™全新扭紋脆脆系列

銷售日期：即日起

銷售點：陸續於7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市發售

建議零售價：

迷你杯：HK$30

雪糕批：HK$32

家庭裝：HK$75.9

迷你杯多件裝：HK$89.9

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責任編輯：王芷瑩