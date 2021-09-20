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【師傅愛你】七仙羽現身跟「七味粉」交流　七師傅有意搞粉絲見面會

娛樂 12:56 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

七仙羽跟主持人合照。

Yahoo TV人氣節目《娛樂問呢啲》找來不同人氣藝人解答網民大小問題，首集嘉賓便請來人見人愛的七仙羽（七師傅）。席間七師傅由感情事講到世界大事，當中更分享了她的獨有見解。
 
七師傅在一連4集的《娛樂問呢啲》之粉絲福利社中，分享了對大小事情的看法，首集她先對疫情及股市未來走勢的預測，為大家指點迷津，之後不少網民問到感情問題，七師傅也從風水命理角度及個人經驗作出分享。

早前七師傅教授的「七連閃電鞭」引起熱話，今次師傅在《娛樂問呢啲》之粉絲福利社亦教授強身健體招數，簡單又易學。
 
在眾多提問中，七師傅表示問她是否處女這問題最有趣，她說：「我個樣你覺得似唔似呀？同埋我呢個年紀，如果話我係，即係冇人要啦！」

今次一口氣答了眾多問題，七師傅指是不錯的體驗：「平時好少同網民交流，因為實在太多訊息！Instagram、Facebook都太多留言，唔得閒逐個睇，因為太多工作如拍廣告、電視，自己仲要修行，未必可以逐一睇，所以交流比較少。」

近日人氣急升。

七師傅人氣爆燈，粉絲更自稱做「七味粉」作應援，師傅當然十分感激，而且也打算辦粉絲聚會，與一眾七味粉會面。她說：「Fans Meeting係想搞，想多謝大家支持，加上好多人都想見我，如果得閒都會同大家見一見面，不過有時我會參加一啲公開活動，大家都可以有機會見，平時特登夾一個時間未必咁易約到，反而公開活動大家出嚟一齊玩，都可以見一見面。我最近開IG，但未係好熟，學熟啲會同大家多啲互動，而家都會post多咗生活日常，之前有人教我每日都要登啲嘢，如果唔係網民就會流失，所以而家會keep住。」

被問到粉絲們最常留甚麼訊息給她，七師傅說：「佢哋大部份都話『師傅愛你』、『我愛師傅』，見到都好開心。」現在粉絲都愛出應援物或者落廣告支持偶像，問到七師傅可會介意？七師傅回應道：「希望大家唔好嘥太多錢，即整太多產品，嘥太多精神時間同金錢喇！」 

七師傅有不少粉絲。

現在成為了大眾偶像，七師傅又可會喜歡近期的人氣男團Mirror呢？七師傅說：「Mirror全部都鍾意，因為都同佢哋合作過，每個都各有特色，有啲靚仔，有啲性格好，有啲唱得好啲，有啲跳得好啲，個個都鍾意。」

不過七師傅坦言自己喜歡Mirror未達至瘋狂程度，所以另一半未變做「前度」，她說：「我鍾意所有嘢都唔會好瘋狂，好似我鍾意Mirror好平靜，因為我係一個修行嘅人，同我而家講嘢一樣，面無表情，做乜都係同一個表情，開心唔開心，衝動唔衝動，都係咁樣嘅表情。」

同場加映：麥美恩訪問 

撰文 : TOPick柴犬出動

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