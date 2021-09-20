  • 31°C
香港時間 : 2021920日 (週一) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【門診服務】14間普通科門診診所　中秋節翌日假期為市民提供服務【內附名單】

社會 13:17 2021/09/20

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

14間普通科門診診所將於中秋節翌日假期提供服務。（資料圖片）

醫管局發言人今日（20日）提醒市民，14間普通科門診診所將於中秋節翌日假期（22日）提供服務。求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人表示，公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人。至於非緊急的病患者應盡量向普通科門診、私家醫生或私家醫院24小時門診求診。因應2019冠狀病毒病疫情，公立醫院目前正啟動「緊急應變級別」，並加強感染控制措施，任何人士進入公立醫院及診所範圍必須佩戴口罩。
　　 
市民如在假期期間有需要領取2019冠狀病毒病測試樣本收集包，或遞交樣本，可於指定時間到9間普通科門診診所。市民亦可到選定的港鐵站領取樣本收集包，詳情可瀏覽網頁 。

14間普通科門診診所：

服務時間：
上午9時至下午1時及下午2時至下午5時
 
＊派發新冠肺炎測試樣本收集包及收集樣本的普通科門診診所
樣本收集包派發時間：上午9時起，派完即止
樣本收集時間：上午9時至11時

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【選委會選舉】民建聯奪逾150席遍及5大界別　李慧琼：按「5個善於」準則選出管治者
今日 12:48
【選委會選舉】民建聯奪逾150席遍及5大界別　李慧琼：按「5個善於」準則選出管治者
【小一派位】小一自行分配階段首日交表　家長碰運氣手持10分報喇沙
今日 12:39
【小一派位】小一自行分配階段首日交表　家長碰運氣手持10分報喇沙
【上訴得直】聽障男涉襲警罪成上訴得直待重審　法官指審訊程序不公
今日 12:47
【上訴得直】聽障男涉襲警罪成上訴得直待重審　法官指審訊程序不公

你可能感興趣

【選委會選舉】民建聯奪逾150席遍及5大界別　李慧琼：按「5個善於」準則選出管治者
今日 12:48
【選委會選舉】民建聯奪逾150席遍及5大界別　李慧琼：按「5個善於」準則選出管治者
【小一派位】小一自行分配階段首日交表　家長碰運氣手持10分報喇沙
今日 12:39
【小一派位】小一自行分配階段首日交表　家長碰運氣手持10分報喇沙
【上訴得直】聽障男涉襲警罪成上訴得直待重審　法官指審訊程序不公
今日 12:47
【上訴得直】聽障男涉襲警罪成上訴得直待重審　法官指審訊程序不公
經濟 診所 環境衞生 劍擊 肺炎 私家醫院 公立醫院 港鐵 香港 江旻憓

最高瀏覽

【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
17:09 2021/09/19
【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
14:21 2021/09/19
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救
14:57 2021/09/19
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救