【噪音滋擾】不滿樓上住客深夜傳噪音　夫婦1招高難度動作報復

▲ 外國一對夫婦早前深受樓上住戶噪音滋擾，決定以高難度動作反擊，惹網民爆笑。

樓上住戶製造噪音，令人不勝其煩。外國一對夫婦早前深受樓上住戶噪音滋擾，決定以高難度動作反擊，並將過程拍下。爆笑影片吸引網民留言，有網民笑指下次女子可穿高跟鞋，效果應該會更好。

夫婦用奇招反擊

該對夫婦名為Mav和Mandii，早前在影音平台「TikTok」分享一段影片，示範如何對樓上住戶進行反撃。從影片可見，丈夫把妻子反轉抱起來，讓妻子在天花板來回行走，發出噪音。影片僅長7秒，但吸引超過550萬次點擊率，網民大讚夫婦「好身手」。

影片傳出後引來網民討論，有網民對此表示同情，指「下次可穿高跟鞋，效果會更好」、「這動作應該經過長時間訓練」；亦有網民潑冷水，笑指「你們在白天報復，但有沒有想過鄰居可能不在家？」。

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自製「震樓神器」報復

對於噪音問題，過往有人曾自製「震樓神器」報復，結果遭警方拘捕。根據台媒報道，一名居住在新北市的徐姓男子，因不滿樓上住戶踩踏地板發出噪音，自製「震樓神器」還擊。他利用電動摩打、木竿、計時器等物品，自行組裝震樓工具，在深夜或自己不在家期間開啓機器，敲擊牆身和天花板，製作巨響和震動。

但由於聲響過大，不只影響樓上住戶，多達4、5 戶鄰居也無辜被殃及，最終共有11名鄰居向徐男作出提告，當地警方上門將其拘捕，並於住所搜獲3支「震樓神器」，分別設置客廳、房間和走廊，其中2支裝有摩打及計時器，可設置時間自動敲擊，另1支則為手動敲擊。徐男被捕後承認自製「震樓神器」，目的是報復樓上住戶長期發出噪音，警方以涉嫌干犯「妨害自由罪」將他起訴。

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責任編輯：王明芳