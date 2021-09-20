  • 31°C
香港時間 : 2021920日 (週一) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【艾美獎】《后翼棄兵》 Anya性感晚裝勝「紅女巫」　Netflix《王冠》奪七獎

娛樂 13:22 2021/09/20

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Anya Taylor-Joy黃色大露背晚裝亮相。（facebook圖片）

第73屆艾美獎（The 73rd Primetime Emmy Awards）香港時間今早在洛杉磯舉行，Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）成大贏家奪七個大獎，包括劇情類最佳編劇、最佳導演、最佳女配角（Gillian Anderson）及最佳男配角（Tobias Menzies），「英女王」奧莉花高雯（Olivia Colman）和「查理斯王子」Josh O'Connor並一同摘視帝視后！

《王冠》中飾演「戴卓爾夫人」的Gillian Anderson成為最佳劇情類劇集女配角；最佳劇情類劇集男配角則由同劇「菲臘親王」Tobias Menzies奪得。
最佳迷你劇集或電視電影方面，《東城夢魘》（Mare of Easttown）Julianne Nicholson奪得及Evan Peters分奪男女配角獎。

《王冠》成大贏家。

而迷你劇或電視電影最佳女主角，由HBO劇集《東城夢魘》 的女主角琦溫斯莉（Kate Winslet）揮低《后翼棄兵》 的Anya Taylor-Joy奪得，曾演《星戰前傳》的伊雲麥葵格則憑Netflix劇《Halston》成為迷你劇或電視電影最佳男主角。

香港時間今天早上紅地毯亦十分熱鬧，其中《后翼棄兵》 的Anya Taylor-Joy以黃色大露背晚裝亮相，極度搶鏡，而「紅女巫」Elizabeth Olsen以白色闊袖晚裝亮相，被媒體形容具孕味。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育　感人金句喻珍惜當下
13:08 2021/06/04
【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育　感人金句喻珍惜當下
【新片推介】Netflix熱門恐怖動作片《血色天劫》　正義吸血鬼媽媽空中咬噬劫機悍匪
11:36 2021/08/13
【新片推介】Netflix熱門恐怖動作片《血色天劫》　正義吸血鬼媽媽空中咬噬劫機悍匪
《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉哥連斯結婚　甜蜜表白：我愛你勝過一切
16:09 2021/09/08
《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉哥連斯結婚　甜蜜表白：我愛你勝過一切

你可能感興趣

【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育　感人金句喻珍惜當下
13:08 2021/06/04
【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育　感人金句喻珍惜當下
【新片推介】Netflix熱門恐怖動作片《血色天劫》　正義吸血鬼媽媽空中咬噬劫機悍匪
11:36 2021/08/13
【新片推介】Netflix熱門恐怖動作片《血色天劫》　正義吸血鬼媽媽空中咬噬劫機悍匪
《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉哥連斯結婚　甜蜜表白：我愛你勝過一切
16:09 2021/09/08
《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉哥連斯結婚　甜蜜表白：我愛你勝過一切
Netflix HBO 電視劇 電影

最高瀏覽

【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
17:09 2021/09/19
【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
14:21 2021/09/19
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救
14:57 2021/09/19
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救