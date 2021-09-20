【艾美獎】《后翼棄兵》 Anya性感晚裝勝「紅女巫」　Netflix《王冠》奪七獎

▲ Anya Taylor-Joy黃色大露背晚裝亮相。（facebook圖片）

第73屆艾美獎（The 73rd Primetime Emmy Awards）香港時間今早在洛杉磯舉行，Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）成大贏家奪七個大獎，包括劇情類最佳編劇、最佳導演、最佳女配角（Gillian Anderson）及最佳男配角（Tobias Menzies），「英女王」奧莉花高雯（Olivia Colman）和「查理斯王子」Josh O'Connor並一同摘視帝視后！

《王冠》中飾演「戴卓爾夫人」的Gillian Anderson成為最佳劇情類劇集女配角；最佳劇情類劇集男配角則由同劇「菲臘親王」Tobias Menzies奪得。

最佳迷你劇集或電視電影方面，《東城夢魘》（Mare of Easttown）Julianne Nicholson奪得及Evan Peters分奪男女配角獎。

▲ 《王冠》成大贏家。

而迷你劇或電視電影最佳女主角，由HBO劇集《東城夢魘》 的女主角琦溫斯莉（Kate Winslet）揮低《后翼棄兵》 的Anya Taylor-Joy奪得，曾演《星戰前傳》的伊雲麥葵格則憑Netflix劇《Halston》成為迷你劇或電視電影最佳男主角。

香港時間今天早上紅地毯亦十分熱鬧，其中《后翼棄兵》 的Anya Taylor-Joy以黃色大露背晚裝亮相，極度搶鏡，而「紅女巫」Elizabeth Olsen以白色闊袖晚裝亮相，被媒體形容具孕味。