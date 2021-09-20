  • 31°C
香港時間 : 2021920日 (週一) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選委會選舉】工聯會選委人數較上屆增12席　吳秋北：佔比和過往相若

政治 13:23 2021/09/20

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

工聯會選委代表。（陳國峰攝）

選委會選舉今早完成點票工作，其中勞工界由72人競逐60席，工聯會派出50人出戰，最終46人當選，連同其他界別的選委，工聯會在今屆選委會中，總共奪得76席，較上一屆增加12席。不過，工聯會會長吳秋北指，雖然數字上有所增長，但佔比和過往差不多，大約5%。

工聯會會長吳秋北表示，工聯會當選委員未來會做好政府和市民之間的橋樑，有效反應市民聲音，督促政府施政擔當有為。

左起：工聯會副會長麥美娟、會長吳秋北。（陳國峰攝）

被問到工聯會現有選委數量，是否足夠工聯會在立法會選舉中的提名環節「自給自足」，工聯會副會長麥美娟指，相信完善選舉制度追求的目標不是為了自給自足，而是希望候選人在指定政綱時能考慮香港整體利益，得到不同界別選委的支持，團結所有愛國愛港者，一起解決香港深層次矛盾。

至於如何說服其他界別選委的支持，麥美娟說，港澳辦主任夏寶龍提出的「五個善於」提到要有感召力，麥美娟說，工聯會多年來為勞工、為基層，相信工聯會代表都有感召力，可以用自己清楚的解說，感召到更多人支持工聯會主張。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

【選委會】13個須競逐界別完成點票　一文看清當選名單
今日 10:57
【選委會】13個須競逐界別完成點票　一文看清當選名單
【選委會選舉】林鄭稱投票率反映對選舉制度支持　唐英年指發揮示範作用
20:28 2021/09/19
【選委會選舉】林鄭稱投票率反映對選舉制度支持　唐英年指發揮示範作用
【選委會選舉】馮驊：全日投票率約89.59%　共接獲5宗投訴
21:45 2021/09/19
【選委會選舉】馮驊：全日投票率約89.59%　共接獲5宗投訴
【選委會選舉】民建聯奪逾150席遍及5大界別　李慧琼：按「5個善於」準則選出管治者
今日 12:48
【選委會選舉】民建聯奪逾150席遍及5大界別　李慧琼：按「5個善於」準則選出管治者

你可能感興趣

【選委會】13個須競逐界別完成點票　一文看清當選名單
今日 10:57
【選委會】13個須競逐界別完成點票　一文看清當選名單
【選委會選舉】林鄭稱投票率反映對選舉制度支持　唐英年指發揮示範作用
20:28 2021/09/19
【選委會選舉】林鄭稱投票率反映對選舉制度支持　唐英年指發揮示範作用
【選委會選舉】馮驊：全日投票率約89.59%　共接獲5宗投訴
21:45 2021/09/19
【選委會選舉】馮驊：全日投票率約89.59%　共接獲5宗投訴
吳秋北 麥美娟 選舉委員會界別分組選舉 選舉事務處 特首選舉 立法會選舉 工聯會 政治

最高瀏覽

【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
17:09 2021/09/19
【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
14:21 2021/09/19
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救
14:57 2021/09/19
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救