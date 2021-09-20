【選委會選舉】工聯會選委人數較上屆增12席　吳秋北：佔比和過往相若

▲ 工聯會選委代表。（陳國峰攝）

選委會選舉今早完成點票工作，其中勞工界由72人競逐60席，工聯會派出50人出戰，最終46人當選，連同其他界別的選委，工聯會在今屆選委會中，總共奪得76席，較上一屆增加12席。不過，工聯會會長吳秋北指，雖然數字上有所增長，但佔比和過往差不多，大約5%。

工聯會會長吳秋北表示，工聯會當選委員未來會做好政府和市民之間的橋樑，有效反應市民聲音，督促政府施政擔當有為。

▲ 左起：工聯會副會長麥美娟、會長吳秋北。（陳國峰攝）

被問到工聯會現有選委數量，是否足夠工聯會在立法會選舉中的提名環節「自給自足」，工聯會副會長麥美娟指，相信完善選舉制度追求的目標不是為了自給自足，而是希望候選人在指定政綱時能考慮香港整體利益，得到不同界別選委的支持，團結所有愛國愛港者，一起解決香港深層次矛盾。

至於如何說服其他界別選委的支持，麥美娟說，港澳辦主任夏寶龍提出的「五個善於」提到要有感召力，麥美娟說，工聯會多年來為勞工、為基層，相信工聯會代表都有感召力，可以用自己清楚的解說，感召到更多人支持工聯會主張。

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記者：林曉君