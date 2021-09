【師傅愛你】七師傅觀眾緣佳獲多項大獎　七仙羽成廣告界新寵兒

本地風水師兼ViuTV藝人七仙羽(七師傅)觀眾緣甚佳,除了經常拍攝綜藝節目外,也成為廣告界新寵兒。人氣高企的七師傅最近出席年度廣告頒獎禮獲得多項大獎,可喜可賀!

七師傅日前出席2021年廣告頒獎禮,她於社交平台寫道:

面對衆多廣告競爭對手,我参與的譚仔米線廣告奪得了第一名金獎,好開心🙏😀,謝謝大家的支持😘

恭喜 @譚仔雲南米線 以及 與我合作無間的公關公司 The Bridge Agency 勇奪9項大獎 (7 金 2 銀),包括:

*譚仔雲南米線 x 七仙羽 母親節公關宣傳企劃*

年度最佳公關項目 (Campaign of the Year) (GOLD 金獎)

最佳公關項目 - 餐飲業界 Best PR Campaign - Food & Beverage (GOLD 金獎)

最佳公關項目― 公眾意識 Best PR Campaign – Public Awareness (GOLD 金獎)

最佳發布 / 品牌重塑 Best Launch/Rebranding (GOLD 金獎)

最佳綜合營銷傳訊 Best Integrated Communications (GOLD 金獎)

最佳內容應用 Best Use of Content (GOLD 金獎)

最佳創意 ― 社交媒體 (Best Use of Social Media) (GOLD 金獎)

最佳結果導向項目 Best Result-driven Campaign (SILVER 銀獎)

最佳網紅應用策略 Best Influencers Strategy (SILVER 銀獎)

年度最佳公關公司 Best of Show - Agency

