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【師傅愛你】七師傅觀眾緣佳獲多項大獎　七仙羽成廣告界新寵兒

娛樂 14:08 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

本地風水師兼ViuTV藝人七仙羽（七師傅）獲得多項大獎。

本地風水師兼ViuTV藝人七仙羽（七師傅）觀眾緣甚佳，除了經常拍攝綜藝節目外，也成為廣告界新寵兒。人氣高企的七師傅最近出席年度廣告頒獎禮獲得多項大獎，可喜可賀！

【師傅愛你】七仙羽現身跟「七味粉」交流　七師傅有意搞粉絲見面會

    點擊圖片放大
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七師傅日前出席2021年廣告頒獎禮，她於社交平台寫道：

面對衆多廣告競爭對手，我参與的譚仔米線廣告奪得了第一名金獎，好開心🙏😀，謝謝大家的支持😘

恭喜 @譚仔雲南米線 以及 與我合作無間的公關公司 The Bridge Agency 勇奪9項大獎 (7 金 2 銀)，包括：

*譚仔雲南米線 x 七仙羽 母親節公關宣傳企劃*
年度最佳公關項目 (Campaign of the Year) (GOLD 金獎)
最佳公關項目 - 餐飲業界 Best PR Campaign - Food & Beverage (GOLD 金獎)
最佳公關項目― 公眾意識 Best PR Campaign – Public Awareness (GOLD 金獎)
最佳發布 / 品牌重塑 Best Launch/Rebranding (GOLD 金獎)
最佳綜合營銷傳訊 Best Integrated Communications (GOLD 金獎)
最佳內容應用 Best Use of Content (GOLD 金獎)
最佳創意 ― 社交媒體 (Best Use of Social Media) (GOLD 金獎)
最佳結果導向項目 Best Result-driven Campaign (SILVER 銀獎)
最佳網紅應用策略 Best Influencers Strategy (SILVER 銀獎)

年度最佳公關公司 Best of Show - Agency
#譚仔雲南米線七仙羽
#譚仔雲南米線第一名金獎

最新影片推介：麥美恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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