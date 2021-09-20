【燒肉風波】牛角被指黑心燒肉劣質牛代A5和牛　老闆黃傑龍千字文回應3大指控

▲ 有食客日前光顧「牛角」後批評貨不對辦。

放題自助餐一向是港人摯愛，但最近有食客在光顧旺角光顧日本燒肉店「牛角」後，表示貨不對辦，質疑指定的A5和牛被換成質素轉差的牛肉，亦指雪糕機製冷出現問題，擔心進食後會肚痛不適。事件引來網民熱烈討論，發帖短短一天已引來逾千留言，甚至連叙福樓集團主席黃傑龍亦親自回應事主的指控，一時成為網絡熱話。

據Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區 hk buffet group」，一名女網民昨日（19日）以「黑心燒肉」為題發帖，指自己與丈夫在位於旺角雅蘭中心的「牛角」享用晚膳，期間發生不愉快的經歷。

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事主指日前在「牛角」用膳時，揀選了每位價值近900元的A5級黑毛禾牛放題，但就懷疑被換成質素較差的禾牛。事主先質疑，首輪來到的燒肉肉質較韌，正在觀察之際時，事主又去了雪糕機按雪糕，結果按出來不足3分鐘，事主就聲稱雪糕已完全溶化。

事主表示，自己隨即問店員：「食左會唔會肚柯（痾）？」惟店員叫她再試按多次，但情況仍然一樣，後來另一名店員察看雪糕機後，事主聽到店員稱：「雪糕機個製冷熄咗。」

此時，事主指自己已沒有心情進食，一直到埋單時再跟友人用手機討論事件。其友人向她傳送了一張相片，展示自己在牛角享用過的A5級禾牛，令事主更認為自己進食的禾牛質素，與友人有異。

心生不忿下，事主就找經理理論，最後她表示經理另外拿出兩碟靚牛給她，但此舉令她更生氣：

呢刻我更加嬲，好似我哋呢啲第一次嚟食嘅客唔知頭唔知路咪俾你地公司撈好多水？同埋都已經差唔多12點，況且我又埋咗單你比兩碟牛叫我燒過再食？

事主並將第一碟來到的牛肉及經理拿出來的靚牛肉做對比，表示：「雖然個劣質牛係擺到溶左雪，但好明顯睇到油脂分布係完全兩回事。」

事件引起網民熱烈關注留言，經營「牛角」、「溫野菜」等多個餐飲品牌的叙福樓集團主席黃傑龍也極速在Facebook回應事主的指控，並獲大批網民留言支持認同，點擊看黃傑龍如何回應事件：

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黃傑龍補充，最後擾攘至晚上12點，店員在壓力之下退還878元給事主，並表示店員因此深受壓力，退款時曾向事主稱：「呢啲錢係要我自己出公司未必俾返我」黃傑龍稱，事主非但沒有同情店員，更在網上公開事件。而黃傑龍亦表示，公司會支付這筆款項。

除了上述回應外，黃傑龍亦補充稱，事主明明表示自己是首次光顧牛角，但卻持有會員卡，質疑對方「前言不對後語」。

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事主隨後再在網上回應事件，先解釋自己是向朋友借會員卡；對於黃傑龍提到她點了過百碟食物，就認為對方是「用電腦記錄去誤導人」，指自己只是叫了12份牛肉，只是食了24塊牛肉，並表示是埋單時經友人手機提醒，才認為肉質有異；至於「A5禾牛」紙牌為何出現在頭盤上，事主則坦言自己也解釋不到。

事主亦有回應「雪糕」、「頭盤留到最後」及「退錢」等事情，並在文末強調「冇針對過任何職員，我係針對緊呢間公司嘅出品」；而黃傑龍其後再在Facebook回應，留意到有網民提到公開CCTV，黃傑龍則稱尊重客人私隱，如非必須（例如法律需要）都不會公開CCTV。最後他表示：

事情告一段落，請大家繼續開心用餐。始終我嘅專業係賣賣牛肉，唔係賣花生。

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責任編輯：羅嘉欣