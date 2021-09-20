【中秋金多寶】六合彩中秋金多寶明晚舉行 頭獎高達8000萬元【內附近年成功中獎方式】
社會 13:49 2021/09/20
六合彩中秋金多寶將於明日(21日)中秋節當晚舉行，今期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元；現時獎券現已開售，截止售票時間為明晚9時15分。馬會表示，最近5次中秋金多寶，共有8名幸運兒獲中頭獎，當中6人更以複式彩票中獎。
即看近5次中秋金多寶，8名中獎幸運兒購票方式：
|中秋金多寶攪珠日期
|頭獎彩票購票方式 （中獎注數）
|10/9/2019
|2膽拖13腳自選獎券（半注）
|20/9/2018
|6個號碼單式運財獎券（1注）
12個號碼複式自選獎券（1注）
|28/9/2017
|12個號碼複式自選獎券（半注）
7個號碼複式運財獎券（半注）
|13/9/2016
|8個號碼複式自選獎券（半注）
8個號碼複式自選獎券（1注）
|22/9/2015
|7個號碼複式運財獎券（半注）
發言人解釋， 顧客如有8個心水號碼，可選擇購買8個號碼複式獎券，包含合共28個投注組合；若其中6個所選號碼被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎，如以每注5元「部份注項單位」購票，將獲公布每注獎金二分之一的金額。
同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：陳正怡