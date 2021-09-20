【中秋金多寶】六合彩中秋金多寶明晚舉行　頭獎高達8000萬元【內附近年成功中獎方式】

▲ 六合彩中秋金多寶明晚舉行，頭獎高達8000萬元。（經濟日報資料圖片）

六合彩中秋金多寶將於明日(21日)中秋節當晚舉行，今期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元；現時獎券現已開售，截止售票時間為明晚9時15分。馬會表示，最近5次中秋金多寶，共有8名幸運兒獲中頭獎，當中6人更以複式彩票中獎。

即看近5次中秋金多寶，8名中獎幸運兒購票方式：

中秋金多寶攪珠日期 頭獎彩票購票方式 （中獎注數） 10/9/2019 2膽拖13腳自選獎券（半注） 20/9/2018 6個號碼單式運財獎券（1注）

12個號碼複式自選獎券（1注） 28/9/2017 12個號碼複式自選獎券（半注）

7個號碼複式運財獎券（半注） 13/9/2016 8個號碼複式自選獎券（半注）

8個號碼複式自選獎券（1注） 22/9/2015 7個號碼複式運財獎券（半注）

發言人解釋， 顧客如有8個心水號碼，可選擇購買8個號碼複式獎券，包含合共28個投注組合；若其中6個所選號碼被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎，如以每注5元「部份注項單位」購票，將獲公布每注獎金二分之一的金額。

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責任編輯：陳正怡