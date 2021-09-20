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【司法覆核】擱置興建隧道計劃　龍鼓灘居民入稟申司法覆核

社會 13:50 2021/09/20

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有關案件於高等法院審理。（資料圖片）

為紓緩新界西堆填區計劃為屯門龍鼓灘村帶來的交通壓力，政府早年研究推行稔灣路及深灣路改善計劃，並興建康寶路隧道，惟環境局最終於2021年3月表示，認為隧道造價不符合成本效益，故決定擱置計劃。有龍鼓灘村居民不滿環保局決定而提出司法覆核，指當局做法不合理，要求推翻有關決定。

申請人劉廣文；答辯人分別為環保局局長及環境保護署署長。

入稟狀指，申請人是龍鼓灘村沙埔崗村的原居民。政府自2013年起，就新界西堆填區計劃及工業發展等，對龍鼓灘造成的影響進行研究，希望減輕附近一帶的交通壓力，申請人於諮詢過程中亦一直有發表意見。期間，政府曾建議將康寶路隧道納入「提升稔灣路及深灣路」的計劃中，即興建康寶路隧道，貫通藍地康寶路至曾咀堆填區一帶。

惟環境局於2021年3月24日公布，指當局推算有關隧道的造價將超過100億元，考慮到龍鼓灘一帶現時的居民數目，認為興建隧道並不符合成本效益，因此決定擱置計劃。

申請人認為當局作出有關決定時，未有考慮龍鼓灘居民的合理期望，亦未有就上述決定作出解釋，決定並不合理。申請人因此要求推翻局方決定，並要求法庭頒下臨時禁制令，以阻止當局在本案有結果前，向財經事務及庫務局為相關其他工程申請撥款。

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記者：楊詠渝

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