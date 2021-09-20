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【選委會選舉】港澳辦：過程公平公開公正　中聯辦：立下愛國者治港政治規矩

政治 13:57 2021/09/20

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港澳辦形容，整個選委會選舉過程公平、公開、公正。（資料圖片）

新選舉制度下的首場選委會選舉今晨落幕。港澳辦形容，整個選舉過程「公平、公開、公正」，希望選委希望選委本著對國家、對香港高度負責的精神，認真行使民主權力，不辜負廣大香港市民的殷切期望。

港澳辦今發表聲明指，最終選出的選委來自香港社會各階層各界別、各方面，包括許多基層和青年人士，認為能廣納民意，代表香港社會整體利益和國家利益，將為接下來成功舉行立法會選舉和特首選舉打好良好基礎。

中聯辦亦發聲明指出，此次選舉貫徹了愛國者治港原則，彰顯了新選制的進步性、優越性，是香港特色民主發展道路上邁出的重要一步。發言人強調，此次選委會選舉立下了「愛國者治港，反中亂港者出局」的政治規矩，期待香港以此為起點，逐步回歸正常社會，在新選舉制度保障下，扶正祛邪、選賢任能，合力按下發展「快進鍵」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：林曉君

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