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全女班FIESTER工餘追夢　夥Pandora+HEY JOE TRIO首同台

娛樂 11:59 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

三隊樂隊一同演出。

三隊音樂風格截然不同，但對音樂充滿熱情和動力的樂隊：Pandora 、FIESTER及HEY JOE TRIO ，將於9月30日（星期四）於柴灣青年廣場Y綜藝館舉行「圍爐. 樂」Live Band 音樂會，屆時他們三隊樂隊更會以cross over 形式送給大家驚喜。

Pandora 、FIESTER 及HEY JOE TRIO 等三隊不同風格的樂隊能夠走在一起，他們均異口同聲表示榮幸。

FIESTER

全女班祖合FIESTER 表示每位成員雖有正職，但為了每次演出即使休息時間不足亦會盡力練習，務求以好的表演帶給觀眾，在更換新主音後首次和Pandora及 Hey Joe Trio同台演出，FIESTER高呼好期待。

Pandora

三人男子樂隊HEY JOE TRIO 則說每次現場表演也是一場挑戰，必須要全心全意投入才能在台上表現得最好；同樣是三人男子樂隊的Pandora 因年初時調整音樂事業路向，很久也沒有和歌迷見面，所以希望藉著今次「圍爐. 樂」的演出去答謝一直以來關心他們的歌迷。

HEY JOE TRIO

今次音樂會門票價格分別為$280 (堂座) 和$180 (樓座)兩種，並於21號（星期二） 早上十時正在art-mate.net 網上公開發售。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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