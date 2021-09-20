【不良營商】訛稱原設計不獲批騙逾400萬元屬同類案件金額最高　裝修公司董事被捕

▲ 今次是海關破獲涉及裝修工程合約金額最高的一宗案件。（曾秋文攝）

海關偵破一宗不良營商手法案，涉及一幢位於九龍塘牛津道的獨立屋，業主以400多萬元欲加建室內樓梯，但裝修公司董事收取金錢後訛稱政府部門不獲批准，並不應裝修合約上的設計建造另一款式的樓梯，海關經調查後將涉事裝修公司董事拘捕，今次是海關破獲涉及裝修工程合約金額最高的一宗案件。

海關不良營商手法調查第一組指揮官楊郁文表示，較早前接獲市民舉報，指一間裝修公司的董事提供一項加建室內樓梯的裝修項目，過程中清楚知道室內樓梯的設計，並得到政府相關部門的批准。但當該名董事收取客人的裝修款項後，馬上向客人訛稱該設計不獲政府部門批准，同時建造一條與客人要求差異的樓梯，其後該名裝修公司董事再訛稱已將該項目向有關政府部門提交完工申請。

海關經深入調查和仔細研究相關的十多份工程合約後，發現該名男董事從沒有意圖提供顧客要求的設計及作出虛假聲稱。整項工程涉及金額400多萬元，是海關偵破同類型案件合約金額最高的一宗。

陳郁文指，涉事為一幢位於九龍塘牛津道的獨立屋，全屋裝修費連樓梯合共2000萬。業主以個人名義購入，而安裝室內樓梯項目由設計至建造足足拖延約兩年，海關經調查後拘捕該名46歲設計公司男董事，和檢取一批證物包括電腦、一些相關合約文，將作進一步調查。

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記者：曾秋文