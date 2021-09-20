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【海洋公園】主席劉鳴煒指正接受潛在營運商提案　料下年首兩季內定出最終合作對象

社會 14:16 2021/09/20

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香港海洋公園水上樂園開幕典禮。（馮漢柱攝）

海洋公園水上樂園明日（21日）中秋節正式開放，園方今日（20日）邀請行政長官林鄭月娥，連同財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華等人出席開幕儀式。主席劉鳴煒表示，海洋公園正接受潛在駐園營運發展商的提案，預計下年首兩季內定出最終的合作商，並形容水上樂園門票銷情理想。

海洋公園早前通過「重生方案」，邀請營運商入園駐場經營，劉鳴煒稱，海洋公園現時正接受營運商的提案，截止日期為10月中，下年1月接受招標，預期下年首兩季內定出最終合作的營運商。劉補充，早前樂園為營運商舉行諮詢講座，向他們講解入園設店要點，並吸引數十間地產商及發展商派員聆聽，而最近三星期每隔兩至三日亦安排各潛在合作商視察園內環境。

至於水上樂園的售票情況，劉鳴煒指，周末的門票已售出「八八九九」，形容銷情理想，預料樂園開放初期入園人數接近可容納的上限，即4500人，他又指開放首日因屬平日，仍有入場名額的情況屬於可接受範圍。另外，有市民批評早前入園遊玩輪候時間過長，劉說，園方會在每項設施入口設立輪候時間指示牌，並提供快證予市民選購，以減少市民輪候的時間。

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林鄭月娥於開幕儀式致詞時指，水上樂園開幕標誌著海洋公園進入新的發展里程碑，亦正配合其上年施政報告「躍動港島南」的倡議，並指全天候的水上樂園，樂園設有27項設施，為入園提供眾多玩樂體驗，至於活化屋頂設計及節省用水的花灑頭設計，展現港人無限創意的特徵。疫下港人四周發掘新景點已成常態，作為世界級旅遊設施，水上樂園除了適合年輕人享受刺激的玩樂，亦適合一家大小玩樂，海洋公園已轉變營運目的至保育與娛樂並重，冀日後善用角色定位為本港進行更多保育工作。

海洋公園水上樂園耗資約40億元、動工逾5年，共設27項遊樂設施，包括急流漩渦、沖天瀑布、漂流探秘、衝浪先鋒、威威水地帶、湧浪灣及勇者之巔。

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記者：陳麗娜

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