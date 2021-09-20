【新冠疫苗】疫苗接種中心即日籌安排周三起擴展至所有合資格人士

▲ 疫苗接種中心即日籌安排周三起所有合資格人士。（陳永康攝）

本港至今逾6成半合資格人口接種首劑新冠疫苗，港府公布本周三(22日)起，21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」；接種中心周三起，即日尚有剩餘接種名額，市民便可無須預約即場接種疫苗。

港府稱，「即日籌」訴9月及10月派發時間為上午7時45分開始，先到先得，派完即止；而社區疫苗接種中心每日下午1時半至2時半關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時半。而自11月起「即日籌」會於社區疫苗接種中心開放前15分鐘開始派發，而最後一節接種時段為中心關閉前1小時。

因應香港中央圖書館接種中心下月起遷往渣華道體育館，香港中央圖書館將派發「即日籌」至9月30日，而渣華道體育館將由10月1日起派發「即日籌」；而大埔墟體育館和荃景圍體育館派發「即日籌」安排會10月1日起停止。

如欲領取「即日籌」的合資格人士可親身攜同香港身份證，到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的香港身份證副本；社區疫苗接種中心的工作人員會於有關人士接種第一劑疫苗時，通知接種第二劑的日期和時間。

發言人表示，即日籌安排自7月29日實施以來運作暢順，在評估實際情況後，決定將安排擴展至所有合資格接種的人士，進一步方便市民接種疫苗。

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責任編輯：陳正怡