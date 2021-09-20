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【新冠肺炎】新增5宗輸入個案4人帶變種病毒　同日錄少於5宗初步確診

社會 14:28 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港今日新增5宗輸入確診個案。（曾耀輝攝）

本港今天（20日）增5宗新冠肺炎輸入個案，包括2人由美國抵港，其餘3人分別從緬甸、菲律賓及肯雅抵港，當中4人已接種兩劑疫苗，至今本港個案累計12,166宗，包括12,165宗確診個案和1宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案

今日新增個案涉及3男2女，年齡介乎20至56歲：

  • 第12,167宗：20歲男子，無病徵，9月14日乘搭KE607航班從緬甸抵港，入住西營盤華美達海景酒店，檢出帶有L452R變病毒，未有接種疫苗
  • 第12,168宗：51歲女子，無病徵，9月10日乘搭JL735航班從美國抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，檢出帶有L452R變種病毒，4月17日及5月21日在香港接種兩劑復必泰， 並於8月14日在香港抽血樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性
  • 第12,169宗：56歲男子，9月17日發病，9月10日乘搭JL735航班航班從美國抵港入住赤鱲角富豪機場酒店，檢出帶有L452R變種病毒；4月25日及5月26日在香港接種兩劑復必泰， 並於8月14日在香港抽血樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。
  • 第12,170宗：53歲女子，無病徵，9月16日乘搭PR300航班從菲律賓抵港，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店，6月14日及7月12日在菲律賓接種兩劑科興疫苗
  • 第12,171宗：38歲男子，9月17日發病，9月16日乘搭QR818航班從肯雅抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店，檢出帶有L452R變種病毒；6月8日及7月20日在巴基斯坦接種兩劑國藥疫苗

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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