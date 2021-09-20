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【山寨風筒】搗破冒牌Dyson風筒搜獲逾7千部山寨貨　Youtuber公開5招教分辨真假

休閒消費 18:21 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Dyson Supersonic風筒一部都要過3千元，但內地卻有平價冒牌貨流出，還成功隱瞞消費者！日前，內地公安搗破一宗冒牌Dyson風筒盜版商，搜獲過7千部山寨貨，拘捕22名嫌疑犯。

據《央視財經》報導，一名姓蔡女警於網上購入一部價值2000人民幣Dyson風筒，但用不久就出現斷電，開關接觸不良的情況。由於不是從官網上購買，蔡女士懷疑自己買到了假貨，經鑒定後其Dyson風筒為假冒產品，隨即報警。

無錫宜興公安大隊史正玉表示：「疑犯先在官網上購買真的Dyson風筒，然後把風筒的零件拆解，再到市場購買零件組裝，然後自己組裝噴印商標印刷包裝盒，已經達到了以假亂真的地步。」

同場加映：江旻憓師弟培育劍擊新一代　5歲小花劍手目標未來奧運金牌

警方指山寨 Dyson 風筒生產成本價大概為 320 人民幣左右，賣給其下線經銷商的價格約 400 人民幣，這些下線再加價賣給下游網絡銷售商，最後，網絡銷售商會以 1700 到 2000 人民幣不等的價格出售。

Dyson公司提醒小心網上仿製產品

Dyson公司在官網上亦有提醒客人，為了確保所購入的是原裝正貨，可以透過官方網頁，或從Dyson 的專門店及經授權的合作零售商購買。若優惠大得難以相信，通常就代表不能相信。

５招分辨真假

如果家中的Dyson風筒並不是從官方途徑購入，可以參考台灣的Youtuber Hank Kin的教學去分辨真假，因他曾誤買過山寨Dyson風筒，他當時從海外代購方式購買，花了約7000台幣（1968港元）。用了一段時間後，到專櫃發現自己原來買了山寨貨，於是他拍片教大家5招分辨Dyson風筒的真偽。

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