【選委會選舉】狄志遠抽籤定生死奪社福界一席　成選委會唯一非建制派當選者

▲ 新思維主席狄志遠（左三）當選社福界選委。（陳葆琳攝）

舉委員會界別分組一般選舉投票昨日結束，參選社福界分組的新思維主席狄志遠最終經抽籤取得最後一席，當選成為唯一非建制派選委。狄志遠今日中午見記者時表示，事實證明非建制派人士在選委會內仍有空間，呼籲泛民參選立法會選舉。

今次選舉只有13個界別出現競爭，當中以社福界最激烈，23人競逐12席。狄志遠最終取得55票，與另外兩名候選人同票，該界別分組需憑抽籤決定最後兩名當選者。最終狄志遠在抽籤環節取勝，成功奪下社福界選委最後一席。

狄志遠中午會見傳媒時表示，知道自己需以抽籤決定生死的一刻心情十分緊張。他說，由於他無法了解選民想法，亦較難接觸到身為機構代表、董事的選民，自己在今次選舉須比過去付出多一倍的力量。他強調，雖然他的當選有幸運成份，但亦不能抹殺其團隊的努力。

▲ 新思維總幹事陳家偉。（陳葆琳攝）

新一屆立法會選舉即將於12月舉行，成功入閘選委會的新思維，會否派人出戰立法會？總幹事陳家偉指，將於10月第三或四個星期六召開會員大會，決定新思維會否以政黨名義派黨員參選下一屆立法會選舉以及參選人選。再此之前，新思維接納所有黨員自薦參與下屆選舉，未來會開始收集申請表。

另外，新思維副主席黄俊瑯指，新思維已成立以青年人為主的青年委員會，當中有6至7名90後的年青人參與，期望將來可就社會不同領域的議題進行政策倡議等工作。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳