【擅用電腦】疑為申學術資助擅用電腦　理大助理教授否認4罪開審

▲ 被告馮建雄。（梁錦麟攝）

理工大學應用物理學系助理教授疑為申請學術資助，涉在理大不誠實取用電腦，自行將自己戶口升級至系統管理員戶口，否認4項不誠實取用電腦罪，案件今（20日）於九龍城裁判法院開審。時任大學教育資助委員會高級研究主任供稱，有技術人員向他匯報電腦系統有異常，經詳細檢查後發現共有20個申請的資料被5個帳戶更改。

被告馮建雄（41歲），報稱理工大學助理教授，被控4項不誠實地獲益而取用電腦罪，控罪指他於2017年10月18日，在理工大學CD605室為不誠實地獲益而取用電腦，即未經授權而將研究資助局綜合電子系統某帳戶，由「用户帳戶」升級為「系統帳戶」，即取用大學教育資助委員會的電腦。

另1控罪指他於2017年11月至2月，在理工大學CD605室取用大學教育資助委員會的電腦。另外兩罪則指，被告分別於2017年11月22日至2018年2月2日間，及2018年1月5日至2月4日之間，在香港取用大學教育資助委員會的電腦。

時任大學教育資助委員會高級研究主任彭藝光供稱，2018年2月21日有部門技術人員向他匯報，指發現電腦系統有異常，其中1個申請的研究學科分項被更改。

彭續供稱，由於不是由內部人員改動，當時懷疑是非法、不獲授權的改動，於是作出更詳細的檢查，並發現共有20個申請的資料被5個帳戶更改，當中有資料的空格鍵及「E」字被刪去。

彭指及後凍結該5個帳戶及重設帳戶密碼，並於2018年2月23日代表大學教育資助委員會（下稱教資會)向警方報案，並提供相關資料。

彭指，教資會旗下有研究資助局，主要供教員申請研究資助，當中申請人可透過RHC系統申請，申請人每年度可申請一次。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟