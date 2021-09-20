【非禮兒童】警拘20歲男子涉嫌非禮女童　疑犯經常徘徊屋邨遊樂設施

▲ 警拘20歲男子涉嫌非禮12歲女童。（曾秋文攝）

警方拘捕一名男子涉嫌非禮12歲女童，沙田刑事調查隊第2隊主管蔡棋韜督察表示，本月17日晚上10時許接獲報案，指一名12歲女童早前約晚上9時許，在馬鞍山富安花園羽毛球場空地被一名男子非禮，該名男子犯案後隨即離去，女童與該名男子並不認識，女童其後向監護人舉報後報案。

警方接報後，在19日晚上7時許在富安花園拘捕一名20歲男子，涉嫌「非禮」 罪，他報稱任職冷氣技工，警員在其家中檢獲犯案時所穿衣物。根據調查，疑犯經常在一些女童出沒的地方徘徊，包括屋邨遊樂設施，不排除他涉及同類案件，呼籲市民如有資料提供，可致電3661 2632與警方聯絡。

警方重申，非禮屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。

▲ 警拘20歲男子涉嫌非禮12歲女童。（曾秋文攝）

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文