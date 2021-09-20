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【非禮兒童】警拘20歲男子涉嫌非禮女童　疑犯經常徘徊屋邨遊樂設施

社會 15:12 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

警拘20歲男子涉嫌非禮12歲女童。（曾秋文攝）

警方拘捕一名男子涉嫌非禮12歲女童，沙田刑事調查隊第2隊主管蔡棋韜督察表示，本月17日晚上10時許接獲報案，指一名12歲女童早前約晚上9時許，在馬鞍山富安花園羽毛球場空地被一名男子非禮，該名男子犯案後隨即離去，女童與該名男子並不認識，女童其後向監護人舉報後報案。 

警方接報後，在19日晚上7時許在富安花園拘捕一名20歲男子，涉嫌「非禮」 罪，他報稱任職冷氣技工，警員在其家中檢獲犯案時所穿衣物。根據調查，疑犯經常在一些女童出沒的地方徘徊，包括屋邨遊樂設施，不排除他涉及同類案件，呼籲市民如有資料提供，可致電3661 2632與警方聯絡。 
警方重申，非禮屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。

警拘20歲男子涉嫌非禮12歲女童。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文

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