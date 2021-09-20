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【疫苗抽獎】建造業議會推330萬元大抽獎　獎品包括30萬元免找數簽賬額

社會 15:25 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

建造業議會推出「建造業工友接種疫苗大抽獎」，送出330萬獎品鼓勵工友接種疫苗。（網站截圖）

為感謝及鼓勵建造業工友接種新冠疫苗，為業界建立保護屏障，由建造業議會和業界成立的「建造業抗疫關愛行動」管理委員會今日（20日）推出「建造業工友接種疫苗大抽獎」，送出總值330萬豐富獎品予已接種疫苗的幸運工友。抽獎活動將於今日開始，12月31日截止登記，每位合資格工友只需為抽獎活動登記一次，抽獎結果將於網上公布，詳情可參閱相關網站

是次將舉行5次抽獎，第1至第4次抽獎活動，每次將送出「建造業工友接種疫苗大獎」100份，每位得獎者各可得超市5,000元現金券；而大抽獎則送出10份各價值100,000 元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的「建造業工友接種疫苗特別大獎」予幸運工友，以及1份「建造業工友接種疫苗超級大獎」，幸運兒將獨得價值300,000元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。整個抽獎活動合共送出411份獎品。

主辦單位將會透過得奬者登記時所提供的手機號碼，以短訊或電話個別通知各得奬者。得獎者須按照主辦單位指示在指定場地及時間內親身領獎，並須於領取獎品時向主辦單位證明其參加資格，包括出示獲獎短訊通知、香港身份證正本、有效建造業工人註冊證，以及由香港特區政府衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本及／或儲存在「智方便」或「醫健通」 手機應用程式之電子紀錄。

建造業議會主席陳家駒表示，冀透過是次抽獎活動，積極鼓勵工友接種疫苗，提升業界接種疫苗比率，提供更好的抗疫保障。

抽獎時間表：

抽獎 登記結束日期 抽獎日期及抽獎結果網上公布日期
第一次抽獎 2021年9月28日 2021年9月30日
第二次抽獎 2021年10月27日 2021年10月29日
第三次抽獎 2021年11月24日 2021年11月26日
第四次抽獎 2021年12月29日 2021年12月31日
大抽獎 2021年12月29日 2021年12月31日

備註：

  • 登記結束日的截止登記時間為上午 11 時 59 分
  • 抽獎活動結果會於抽獎當天晚上 7 時或之前上載網站

參加資格：

  • 香港永久或非永久居民，並持有有效的香港身份證
  • 持有有效建造業工人註冊證（註冊證必須於 2021 年 9 月 1 日當天仍然有效）
  • 登記參加抽獎活動時已完成接種至少一劑由香港特區政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗，而疫苗必須在香港接種。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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