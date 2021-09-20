【翻新活化】將軍澳景林街市完成翻新工程　加入單車元素增設小食街

▲ 景林街市翻新後上周六已重開。（民坊提供圖片）

將軍澳區內的單車徑四通八達任縱橫，單車出行亦成為區內居民日常出行的環保方法。位於將軍澳景林邨的景林街市，經過5個月的活化工程後，在上周六（18日）重新開幕。街市除了加入了喻意「貨如輪轉」的單車元素裝飾外，亦增設營業至凌晨的小食街。

團隊在活化街市時，參考香港單車館座落將軍澳，加上當區有完善單車徑規劃，將單車元素融入街市的設計，如街市天花以單車組件、頭盔、運動衣飾等鑲嵌而成；店舖的牆身掛上整架單車裝飾；地面設計也是大家熟悉的「單車徑」。

▲ 單車元素融入景林街市的設計，如街市天花以單車組件、頭盔、運動衣飾等鑲嵌而成。（民坊提供圖片）

為了應付各街坊的需要，街市將於10月上旬起，增設營業至凌晨12時的小食街，提供熱狗、漢堡、炸物、日式拉麵、壽司、港式牛腩粉麵、泰式小食、台式飲品、西式甜品和四川美食等。

▲ （民坊提供圖片）

至於街市的環境方面，街市已加裝冷氣、重鋪防滑地板、增強室內照明、擴闊通道空間，以及翻新洗手間，大幅改善環境，並解決多年來的環境衞生問題；另提供符合法例要求的無障礙通道及設施。

▲ （民坊提供圖片）

另外，景林街市推出「原區就業」計劃，優先聘請景林邨街坊，努力為當區創造更多就業機會，推動當區經濟；另會與惜食堂合作在景林街市建立食物回收點，希望減少食物浪費及宣揚惜食訊息，同時推出可惠及基層家庭的計劃。

由10月開始，惜食堂每星期有五天在街市回收食物，並通過嚴格的食物安檢程序，將食物烹煮製成營養均衡及充滿愛心的飯餐及食物包，免費派發給社會上有需要食物援助的人士。

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責任編輯：郭詩詩