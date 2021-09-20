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【綠色金融】科大推出可持續發展及綠色金融理學士課程　首屆於2022-23年度開課

社會 15:21 2021/09/20

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科大推出全港首個可持續發展及綠色金融課程。（經濟日報資料圖片）

香港科技大學今日（20日）宣佈推出全港首個可持續發展及綠色金融理學士課程（簡稱SGFN），旨在培育學生成為可持發展與綠色金融的人才。

有關課程由科大商學院與環境及可持續發展學部共同推出，課程主題跨越多個學科，包括環境、社會和治理、影響力投資、可持續發展及綠色項目融資、可持續發展及綠色工具與產品開發等知識。新課程現已接受入學申請，首屆課程提供30個名額，將於2022-23年度開課。

SGFN的部分必修課程包括企業社會責任管理、衍生證券、綠色金融案例分析;在環境與可持續發展方面則包括社會可持續性風險和挑戰、、循環經濟和生命週期評估、綠色商業策略等。

科大表示，為實現碳中和目標，內地已加速擴大綠色債券市場和引入多項綠色舉措，香港的角色十分重要，可支援國家的綠色金融市場，更可為這項新興領域培育世界級頂尖人才；加上香港和世界各地已訂立減低碳排放的目標，科大預見市場對擁有金融、可持續發展、氣候變化和相應技術解決方案人才的需求殷切。

SGFN聯席課程主任，本身亦是金融市場專家的方慧思指出，可持續發展與綠色金融涉及多個學科，需要掌握橫跨包括商業、環境、科學、科技等多個領域的廣泛知識，新課程的師資團隊包括金融與投資、環境科學和科技等方面的學術專家。

另一位聯席課程主任馮志雄是研究氣象和空氣污染方面的學者，他表示，現今大部分企業均十分重視可持續發展，很明顯社會需同心協力應對環境問題，否則將會為環境，甚至經濟和社會發展帶來沉重的代價。

科大推出全港首個可持續發展及綠色金融課程。（科大提供）

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：黃悅晴

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