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【港區國安法】聶德權：政務司長統籌其他公職人員宣誓安排　稍後會公布

政治 15:24 2021/09/20

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聶德權認為，不應該將公務員離職全部歸咎於宣誓。（資料圖片）

公務員事務局長聶德權今表示，政務司司長正統籌其他公職人員的宣誓安排，稍後會有公布。

今立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議，經民聯林健鋒關注，接受公帑資助或申請政府基金的商界企業員工要否簽署聲明，聶德權表示，作為公職人員需要承擔擁護《基本法》的責任，政府正研究宣誓和簽署聲明涵蓋至其他公營和法定機構的範圍。

被問到現時有無發現違誓情況時，聶德權舉例指，早前有公共圖書館擺放可能違反港區國安法的書籍，是較為接近違反誓言的個案，從表面事實而言，相關員工行為或存在違規情況，違反簽署的聲明，因此當局已啟動紀律程序處理

另外，對於上年度有約300多名公務員辭職，聶德權承認，較過去有所增加，但強調可能有多種原因，不能全歸咎宣誓。

根據政府提交立法會的文件，截至8月底，超過1.8萬名非公務員政府僱員已交回聲明，149人拒絕交回聲明，包括119名非公務員合約僱員、13名退休後服務合約僱員及17名其他聘用條款受聘的僱員，大部分人已辭職、約滿離任或被終止聘用。兼職非公務員政府僱員方面，逾8,000人已交回聲明，另有380人不理會或拒簽聲明者，已全部離開政府。

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責任編輯：林曉君

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