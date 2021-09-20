【覆核被拒】港大生涉宣揚恐怖主義律政司覆核保釋被拒　法官相信重犯及潛逃風險不高

▲ 港大生涉宣揚恐怖主義律政司覆核保釋被拒，法官相信重犯及潛逃風險不高。（資料圖川）

港大學生會評議會早前通過哀悼7.1刺警案疑兇的動議，曾參與會議的前港大學生會會長郭永皓及學生會代表等共4人涉違反《港區國安法》，被控宣揚恐怖主義等罪，被告之一容頌禧獲准保釋，律政司早前提出覆核被拒，國安法指定法官、高院法官杜麗冰今（20日）頒下判詞指，相信答辯人於法庭所施加的額外保釋條件下，不會繼續作出危害國家安全行為，重犯及潛逃風險不高。

申請人律政司，答辯人容頌禧（19歲）。國安法指定法官杜麗冰於判詞中指，申請人陳詞指，答辯人於動議前後曾形容刺警案男子為英雄，彰顯了人性良好的一面，申請人認為答辯人並非單純出席會議及支持動議。答辯人亦曾於2020年12月底表達會積極參與政治，與本土及抵抗概念有聯繫，申請人認為答辯人潛逃及重犯風險高。

答辯人一方指，答辯人並非港大學生會幹事成員，並於2021年7月9日撤銷動議後辭退文學院代表職位。代表律師又指，答辯人成績優異，若獲准保釋，將返回大學開展新學期，加上法庭施加的保釋條件，相信答辯人不會繼續作出危害國家安全行為。

法官指考慮雙方陳詞後，加上法庭向答辯人施加的額外保釋條件，相信答辯人不會繼續作出危害國家安全行為，重犯及潛逃風險不高，相信有關保釋條件能確保答辯人如期到法庭，因此駁回律政司覆核申請，答辯人續准保釋。

答辯人容頌禧早前准以現金5萬及10萬元人事擔保，須於晚上10時至翌日早上6時守宵禁令，每星期到警署報到4次，不得離港，交出旅遊證件，不得接受傳媒訪問，不得住學校宿舍，不參與任何學生組織。

另外，保釋條件包括不得直接或間接發表危害國安法的言論，不得直接或間接作出鼓勵或煽動他人作出違反《港區國安法》行為；不得以任何方式包括電子平台，發放或轉載任何言論，或作出任何可能有合理理由被視為違反《港區國安法》的行為；不得安排及組織任何反對香港特區政府及中央之活動；以及不得聯絡及接觸外國或海外官員等。

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記者：林育慧