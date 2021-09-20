【特別提示】新界北料將有大雨　天文台指雨量逾70毫米

▲ 天文台：新界北已有或將有大雨 雨量逾70毫米。（資料圖片）

廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱。高溫觸發的驟雨及雷暴正影響該區。天文台今日（20日）下午2時55分發出局部地區大雨特別提示，指新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台提醒可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

明天為中秋節。天文台預測今日（20日）「迎月」至明日「追月」天氣部分時間有陽光，日間酷熱，局部地區有驟雨，雖然中秋節天氣或會影響觀月，但市民仍可透過雲層空隙觀月。詳情即看：【下一頁】

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記者：余思嵐