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【選委會選舉】董建華稱選舉為重要里程碑　梁振英指選舉政治告別過去胡鬧

政治 15:56 2021/09/20

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選舉委員會選舉昨日結束，全國政協副主席、前特首董建華表示，今次選舉為香港邁向良政善治的重要里程碑，對香港未來政治生態及經濟發展，具有舉足輕重的非凡意義。

董建華發表聲明，衷心祝賀成功當選的新一屆選委，深信一定能夠不負眾望，貫徹完善選舉制度的初心，共同構建專業理性的議政文化，選出德才兼備的愛國治港者，凝聚社會力量發展經濟民生，積極融入國家發展大局。

他說，選委會經過重構並增加賦權之後，充分體現均衡參與的新優勢，更好兼顧社會各階層界別的利益，

全國政協副主席、前特首梁振英則指，這場選舉清楚顯示了香港的選舉政治告別了過去的胡鬧，踏上清明理性之途。他認為，昨天的選舉委員會選舉是好的開局，香港將會體現新選舉制度的完善，擺脫過去的歲月蹉跎。

梁振英續指，在新的選舉制度下，無論是自動當選，也無論是面對強對手、弱對手，必須有公僕心態，要讓全港市民，包括基層市民感到受重視，認為這是最大和最實在的民主。他又指，在香港政治體制內的每一個人，都要有犧牲和奉獻精神，這種精神必須在新的選舉制度下未來兩場的選舉中突顯。

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責任編輯：陳葆琳

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