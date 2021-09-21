【揚眉女子】自細愛玩拆電器研究組裝運作　女工程師以200%努力躋身男人天下

▲ 女工程師何臻言如何在男人天下的工程界，打出自己的一片天？

工程這行頭，向來是男人天下，女性從來是小眾。工程及科技學會香港分會會長何臻言（Justina），自小愛拆家電、愛砌Lego，天生具備當工程師的材料，並跟隨工程師父親的步伐。她矢心扭轉工程界男多女少的局面，期望有一天，大家忘掉「女工程師」這稱謂，達致行內性別不再失衡。

Justina來自工程世家，父親是工程及科技學會（IET）香港分會前會長。她在會中有兩重特別身份：第一次有會長二代擔任會長，第二是工程界中向來甚少女性任職。

▲ 新冠疫情期間仍舉辦IET成立150周年大型活動，Justina直言一點也不容易，極具挑戰。（周美好攝）

父親的言傳身教對Justina影響深遠，她說：「他早讓我知道，這一行怎樣行、科技是甚麼，如今熾熱的STEM玩具，我孩提時已接觸。」當年的玩具店，男的一邊玩機械人和模型，女的一邊玩公仔，她小時候買玩具最愛是Lego，某程度是屬於工程與科技玩意，砌到滿屋滿地。她砌車砌船更會運用自己的想像力，加上幾條橡皮圈，成為可攻城的戰略武器。

拆家電研究

她童年另一「嗜好」是愛拆家中的電器研究，曾拆開電飯煲想了解箇中的運作原理，並繪圖列出電器的操作方法，最後卻未必能組裝還原，被媽媽責罵少不免。

「爸爸正正因為做這一行，他會接受並容許我的好奇心。」父親也會分享他工作時的點滴，不知不覺時令Justina如海綿般大量吸收，偶爾到他工作地點了解，也是耳濡目染的一種。

▲ Justina（右二）畢業於加拿大滑鐵盧大學選修電腦系。「一大堆兄弟僅得幾個女仔，由讀大學開始，習慣在男人堆中學習、工作。」（被訪者提供）

中學時代，她電腦、數學及科學科目成績優異，入讀加拿大滑鐵盧大學選修電腦系（Computer Science）。「那些年我讀的CS並未納入工程學科中，CS當年男多女少，女同學佔學系中僅20%，確有點驚訝，女同學真是那麼少人。」其實時至今日，男女比例仍如往日一樣。

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課堂加上實習，Justina在大學度過了愉快5年。雖挾着工程世家先天優勢，Justina指躋身其中也不容易，其父沒有懷疑她是女性做工程的能力，而是深知這行辛苦，不想女兒復蹈其轍。「我入工程行業他是有反對的，但我是真心鍾愛。年青人總有一點反叛心態，爸爸認為我做不來，我偏要做好給他看看。」

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200%努力證明

畢業後，她第一份工作在IBM任職軟件研發。在IBM工作兩年的快樂時光，因Justina媽媽身體抱恙她要離職返港，當時覺得這決定是犧牲，當她回想焉知非福是機遇。回港後曾找過不同工作，但父親公司需要人手，她決定回去幫手。

太子女空降，對公司如大石投河產生莫大衝擊，大家認為她是全依仗父蔭，Justina直言付出200%努力去證明，經歷一段長時間，同事也看到她盡心盡力，彼此建立了信任，凡事和她有商有量。

▲ Justina平時喜歡旅遊攝影，尤其是歷史悠久及有特別文化的地方，如內地、尼泊爾和中東地區等。（被訪者提供）

能力被質疑

「女工程師行出來，雖然同行男士都會錫住你，但總有人會質疑：你細路女究竟得唔得？或者以為我是做文員、秘書。」有一次她去廠房洽商，帶着男下屬，但廠方負責人卻要她由男員工去傾細節。「這情況是有點極端，這一刻要相信自己是專業的，不會退讓極力爭取。」

「我入行時爸爸都擔心我，這行要不斷追新科技，怕我有困難，但對此我卻樂在其中。例如blockchain（區塊鏈）早在十年八年前開展，並未流行，但當我一見它推出，自然對這新科技埋頭埋腦鑽研。搞科技的人是天生的，一接觸到心情就好興奮。」

STEM 4 Girls

2017年Justina成立了一個以成功女性科技人員組織的「STEM 4 Girls導師計劃」，帶領中學女生去接觸不同工程範疇，讓她們了解到女工程師有自己的位置。不少女生都以為做工程必定落地盤，劈頭第一句多會問：工作環境長時間都是這麼污糟惡劣？「工程也有不同範疇不同部門與職位，有些運用知識、用腦去策劃居多，不是下下落手落腳去做。」

▲ 數年間「STEM 4 Girls導師計劃」培育了數百名對STEM有天份的女學生。（被訪者提供）

另一個有趣問題，是與終生大事攸關。「她們也問我入這行後，是否只認識到宅男？結到婚嗎？好怕嫁不出。我以自身經驗坦言告知：我與另一半雖是宅男宅女，但也宅得好開心呢！工作不會影響到家庭生活，只要兩者取得平衡。」連沒想過做工程的女孩子，最後入了行，這些迴響是Justina感到最欣喜的。

女工程師優點

女性細心、易與人溝通是優點，但她反而希望大眾逐漸減少強調「女工程師」這稱謂，有朝一日行內男女比例平衡，不再是男性主導。「我們最擔心是人們覺得，工程行業是男人天下，不適合女性入行，應該扭轉看法，這行業女性並不是小眾。試想想，科技產品的對象大部分都不分男女，能令普羅大眾適用，女工程師的創意、解難角度同樣重要。」

STEM不只是AI和機械人

STEM在香港，放諸教育中火紅火熱，但Justina強調，STEM範疇廣泛，不只是AI做機械人，也不要事事標籤STEM那麼表面，而是以工程思維去解決問題。「在香港比較短視，所有STEM推在教育上。其實STEM是一種生活態度，接觸科技、學習科技，培育下一代成為科技人員，推進社會發展。」

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記者：周美好