【單車違規】大埔警一連三日發46張傳票　涉行人路騎踏單車或違道路規例

▲ 警方打擊單車使用者違規行動。（警方提供）

警方一連三日（9月18日至20日）在大埔打擊單車違規，共發出46張傳票，涉及行人路騎踏單車等。

大埔警區人員在區內進行多次打擊單車使用者違規行動，主要涉及無明顯需要而在行人路上騎踏單車或違反道路交通規例等相關違例事項。

另外，警方向市民派發教育宣傳單張，提醒市民在騎踏單車時遵守法規，以提升市民及道路使用者的交通安全意識。

警方指，留意大批市民將會於中秋節假日時間選擇到大埔郊區進行戶外活動，引致大埔中心、汀角路前往三門仔、大尾督、新娘潭至烏蛟騰及流水嚮道一帶道路十分擠塞，所造成的違例泊車對於市民召喚緊急服務、公共運輸服務、附近居民的出入及其他道路使用者均帶來負面影響。若對其他道路使用者構成危險的車輛拖走而不會預先作出警告。

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責任編輯：余思嵐