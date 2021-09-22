以手傳意　無障礙投入香港迪士尼表演世界

坐在「原野劇場」，欣賞「獅子王慶典」的精彩歌舞劇，獅子王辛巴正與好朋友丁滿及彭彭互動！但在這一場演出中，劇場內就多了一道特別的射燈，影照着手語師努力為聽障朋友即場傳譯角色間的有趣對話。路德會啟聾學校兩位學生常朗和佳惠都異口同聲，這令他們可以更了解故事內容及投入欣賞精彩的現場表演。

▲ 早前路德會啟聾學校的學生就體驗了香港迪士尼樂園的手語傳譯服務。

每年9月18及23日，分別是香港手語日及國際手語日。過去幾年有不少機構推廣手語，有時在電視上也可以看到新聞、時事節目會提供手語傳譯，幫助聽障人士了解各項資訊。香港迪士尼樂園度假區一向非常重視賓客在度假區中的體驗，在樂園中亦設有不同的無障礙設施和服務，例如預約的手語傳譯服務，令有特別需要的人士，同樣可以享受一個開心奇妙的旅程。

路德會啟聾學校社工黃顯文表示：「手語是聽障人士之間的溝通方式，不認識手語的健聽人士想和聽障人士溝通，也許會感到困難。其實部份聽障人士學過發音和口語，也會配帶助聽器來改善聽力，一般對話也可以大致了解。大家有需要時，也可以使用書寫或手機幫助溝通。」但在疫情之下，每個人都要佩載口罩，說話時別人聽得不清楚，也遮擋了口型，聽障人士和健聽人士之間的溝通又有沒有困難呢？

疫情下戴口罩無礙溝通

路德會啟聾學校是香港唯一一所聽障學校，學生大多患有嚴重或深度聽障。該校學生常朗和佳惠就不約而同地表示，雖然戴口罩有些影響，但其實用手機打字、寫字和肢體語言同樣可以和健聽人士溝通。他們早前就和TOPick小編一起，應香港迪士尼度假村親善大使Melody的邀請一起在樂園體驗無障礙設施。常朗和佳惠更教了TOPick小編幾個簡單的手語。TOPick小編表示，當日所學的手語比較形象化，很易記。常朗也很認同，並指教健聽人士簡單的手語沒有太大困難。

常朗和佳惠親身體驗了「獅子王慶典」和「森林河流之旅」的手語傳譯服務。佳惠表示：「獅子王慶典的編排很豐富，載歌載舞，更有雜技表演，令人目不暇及。在獅子王慶典中，手語傳譯員不會一字一句將所有歌詞翻譯，而是提示每幕的重點劇情，我覺得手語傳譯員的解說，可以令我更清楚劇情的發展。」

▲ 常朗（左）和佳惠（右）也認為手語傳譯服務幫助更了解表演情節。

另外，兩位同學亦表示「森林河流之旅」最有趣的地方，是這個遊樂設施有船長風趣幽默的演繹，帶動船上乘客的情緒。佳惠就被當中的特別效果和機關嚇了一跳，而常朗就認為在這個旅程上，手語傳譯員的角色很重要：「如果沒有手語傳譯員的翻譯，我就不會知道船長在介紹甚麼，也體驗不到河流中有趣和特別的景點。」

▲ 手語傳譯服務幫助聽障朋友了解船長的解說，更能投入「探險旅程」。

香港迪士尼樂園在若干劇場類遊樂設施、部分賓客服務中心及售票處窗口提供感應助聽系統，為配帶助聽器的賓客提供聽力支援服務，也有文字輔助工具供賓客借用，樂園內大部份地點也有提供紙筆供有需要的人士使用。

提早7天預約手語傳譯

其實，樂園內的「獅子王慶典」、「森林河流之旅」及「迪士尼魔法書房」這3個娛樂項目，都設有免費的香港手語傳譯服務，有需要的人士只需要提前7天，親身前往香港迪士尼樂園的賓客服務中心，或經電話（35503388）、電郵（guest@hongkongdisneyland.com ）進行預約。賓客也可以在至少14天前聯絡樂園，了解其他特別活動及表演能否安排手語傳譯服務。

（資料由客戶提供）