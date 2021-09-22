以手傳意 無障礙投入香港迪士尼表演世界
坐在「原野劇場」，欣賞「獅子王慶典」的精彩歌舞劇，獅子王辛巴正與好朋友丁滿及彭彭互動！但在這一場演出中，劇場內就多了一道特別的射燈，影照着手語師努力為聽障朋友即場傳譯角色間的有趣對話。路德會啟聾學校兩位學生常朗和佳惠都異口同聲，這令他們可以更了解故事內容及投入欣賞精彩的現場表演。
每年9月18及23日，分別是香港手語日及國際手語日。過去幾年有不少機構推廣手語，有時在電視上也可以看到新聞、時事節目會提供手語傳譯，幫助聽障人士了解各項資訊。香港迪士尼樂園度假區一向非常重視賓客在度假區中的體驗，在樂園中亦設有不同的無障礙設施和服務，例如預約的手語傳譯服務，令有特別需要的人士，同樣可以享受一個開心奇妙的旅程。
路德會啟聾學校社工黃顯文表示：「手語是聽障人士之間的溝通方式，不認識手語的健聽人士想和聽障人士溝通，也許會感到困難。其實部份聽障人士學過發音和口語，也會配帶助聽器來改善聽力，一般對話也可以大致了解。大家有需要時，也可以使用書寫或手機幫助溝通。」但在疫情之下，每個人都要佩載口罩，說話時別人聽得不清楚，也遮擋了口型，聽障人士和健聽人士之間的溝通又有沒有困難呢？
疫情下戴口罩無礙溝通
路德會啟聾學校是香港唯一一所聽障學校，學生大多患有嚴重或深度聽障。該校學生常朗和佳惠就不約而同地表示，雖然戴口罩有些影響，但其實用手機打字、寫字和肢體語言同樣可以和健聽人士溝通。他們早前就和TOPick小編一起，應香港迪士尼度假村親善大使Melody的邀請一起在樂園體驗無障礙設施。常朗和佳惠更教了TOPick小編幾個簡單的手語。TOPick小編表示，當日所學的手語比較形象化，很易記。常朗也很認同，並指教健聽人士簡單的手語沒有太大困難。
常朗和佳惠親身體驗了「獅子王慶典」和「森林河流之旅」的手語傳譯服務。佳惠表示：「獅子王慶典的編排很豐富，載歌載舞，更有雜技表演，令人目不暇及。在獅子王慶典中，手語傳譯員不會一字一句將所有歌詞翻譯，而是提示每幕的重點劇情，我覺得手語傳譯員的解說，可以令我更清楚劇情的發展。」
另外，兩位同學亦表示「森林河流之旅」最有趣的地方，是這個遊樂設施有船長風趣幽默的演繹，帶動船上乘客的情緒。佳惠就被當中的特別效果和機關嚇了一跳，而常朗就認為在這個旅程上，手語傳譯員的角色很重要：「如果沒有手語傳譯員的翻譯，我就不會知道船長在介紹甚麼，也體驗不到河流中有趣和特別的景點。」
香港迪士尼樂園在若干劇場類遊樂設施、部分賓客服務中心及售票處窗口提供感應助聽系統，為配帶助聽器的賓客提供聽力支援服務，也有文字輔助工具供賓客借用，樂園內大部份地點也有提供紙筆供有需要的人士使用。
提早7天預約手語傳譯
其實，樂園內的「獅子王慶典」、「森林河流之旅」及「迪士尼魔法書房」這3個娛樂項目，都設有免費的香港手語傳譯服務，有需要的人士只需要提前7天，親身前往香港迪士尼樂園的賓客服務中心，或經電話（35503388）、電郵（guest@hongkongdisneyland.com ）進行預約。賓客也可以在至少14天前聯絡樂園，了解其他特別活動及表演能否安排手語傳譯服務。
（資料由客戶提供）