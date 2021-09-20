【上訴得直】民間電台涉7年前無牌廣播脫罪　律政司上訴得直毋須重審

▲ 民間電台涉7年前無牌廣播脫罪，律政司上訴得直毋須重審。（資料圖片）

社民連成員曾健成（阿牛）早年經營民間電台，並於2014年在尖沙咀天星小輪入口對出舉行論壇，阿牛及民間電台因而被控無牌廣播，兩被告早年經審訊後被裁定罪名不成立，律政司不服上訴，事隔7年，高等法院今（20日）裁定律政司上訴得直，案件毋須重審。

上訴人律政司；答辯人曾健成及以民間電台名稱經營的海昇科技有限公司。律政司早前就兩項法律問題徵求高院原訟庭的意見，包括基於《電訊條例》第3條的正確詮釋，原審裁判官裁定該條例的豁免並不適用於通訊辦職員，在法律上是否犯錯，以及裁判官給予控方證人有關免自招入罪的權利的警誡，在法律上是否犯錯。

法官於判詞中指，《電訊條例》第3條列明有關限制並不適用於「官方」，即「官方」可獲豁免，而法官認為通訊辦屬政府部門，因此職員於案發期間是以官方身分行事，理應可獲豁免，因此亦不存在兩名職員有犯罪風險。法官因此裁定，原審裁判官在兩項法律問題上均犯了法律錯誤。

法官續指，在考慮整體情況後，認為毋須下令將本案重審，雖然時隔已久並非控方之過，但因此而導致審訊不公和過程不順的風險也是必須顧及，因此不作重審命令。法官因此裁定律政司上訴得直，案件毋須重審。

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記者：楊詠渝