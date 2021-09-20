【全民造星III】葉巧琳首個音樂會感觸爆喊　Manson任嘉賓互相傳情

▲ Manson含情默默向著Mischa眨眼。

歌手葉巧琳（Mischa）日前在海洋公園完成《never too late my path, Mi way》音樂會，今次是葉巧琳入行9年首個個人音樂會，所以她使盡渾身解數，為樂迷帶來目不暇給的演出。

Mischa甫出場便演繹了她的首支個人單曲《孤單的貝多芬》，然後與4位男Dancers邊唱邊跳《一對一》、《二人份》及《怪物（心獸Version）》。

熱舞過後，Mischa即笑道：「多謝大家來我出道9年第一個Concert，好明顯係一個自肥嘅concert啦！全男班dancers，仲要個個咁靚仔。其實9年來我嘗試好多事，不停去發掘自己可以做的事，不停摸索，當中會有開心、失落時，但我好感激經歷這些難關，因為是人生寶貴一課。」

▲ 不乏熱舞。

接著Mischa唱《能見度》及《殘渣》兩首作品後，再獻唱了一系列昔日最愛的音樂劇歌曲，Mischa初加入樂壇時，以主音身份與在演藝結識的結他手Mike及鍵琴手Pong一同組成樂隊Trekkerz，昨晚3人再度聚首一堂，三人唱過樂隊作品《掃興》及《天生發呆》後，Mischa在唱〈給十年後的我〉時，忍不住落淚，並衷心地對隊友說：「好多謝你哋咁多年都陪住我。」

除了演藝學院好友，當然少不了《全民造星》的Team A成員，Mischa昨晚便邀請了張進翹（Manson）擔任演出嘉賓，二人合唱了盧凱彤的《囂張》後，Mischa笑言本想Manson在演唱會中扮演暖男的角色。

▲ 跟Manson是好友。

她透露：「我明知唱《給十年後的我》時會喊，所以傾Rundown時諗過，不如Manson出嚟遞紙巾做暖男啦，但佢就話唔好，後來聽到舞台後面可以有度門走出嚟型啲，佢即刻𦧲飯應。」Manson即反駁：「因為我通常睇演唱會嘉賓都係好型，咁我都想在你演唱會度做個型啲嘅角色，但我私底下都係暖男。」

Manson含情默默向著Mischa眨眼，不過女方未有過電，反問Manson：「你不停向我眨眼，做咩呀？」搞笑過後，Manson帶來了自己的新作《無可救藥的浪漫》，展示Team A如何成為樂壇的一股新勢力。

Mischa昨晚亦唱出獻給已去世的經理人Leslie的《神把眼淚都留給了人》；另外還有著她不要放棄唱歌劇音樂劇的梁祖堯及帶她到劇場舞台的音樂劇作曲家高世章。

Show後，Mischa表示在台上與Trekkerz成員演出時唱到感動落淚的一刻，Mischa指自己收斂了，她說：「我之前喺排練室唱嗰陣喊到唱唔到落去，今次有心理準備就冇喊咁耐，不過歌詞實在觸動到我，忍唔到呢！」

同場加映：麥美恩訪問