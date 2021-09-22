【校長專訪】火柴盒校舍雖小卻拉近師生距離　黃焯菴小學校長：造就不一樣的family feel

▲ 許定國校長表示，他眼中黃焯菴小學是一個很特別，又很有特色的地方。

條件好固然能夠有助發展，但在有限的條件下堅持同時積極開拓，更加難得。位於銅鑼灣的佛教黃焯菴小學，屬於早期俗稱「火柴盒」校舍，禮堂和操場需要與相連的中學共用。但空間的不足沒有窒礙學校的可能性，更加拉近老師和學生，甚至是家長和學校整個團隊之間的關係。

「我眼中黃焯菴小學是一個很特別，又很有特色的地方。」許定國校長來到這所學校，眨眼間已踏入第四個年頭，陌生感不再，取而代之的是共同成長的無數點滴。

之前服務過24班的大校，和黃焯菴一樣16班的學校也試過，但這裏師生關係的緊密仍然令我印象深刻，family feel很強。

人與人之間的關係依靠溝通建立，那麼在溝通之前，至少也要先認得出對方。面對全校幾百位學生，一般老師很多時只能記得自己任教的班級，要準確地把全校每一位學生的名字喚對，幾乎不可能。

我們的老師只要進來工作兩至3年，都能記住全校學生的名字。

許校長自信地笑着續道：「每年的小六學生畢業後，新的小一進來，約50人左右。有些人花兩、三年，有時更快，一、兩年已可以將全部學生記住。」縱然校長不斷強調老師記得到是因為學生人數少，全校約300人較24班學校約七、八百人，自然變得可行。但其實300人也好，50人也罷，同樣需要刻意牢記。老師們的用心，見微知著。

家長參與度高

學校規模小，教職員自然也較少，但小校與大校舉辦活動如校運會、開放日，需要的人力其實相若，此時家長的參與就發揮重要作用。「在看台上幫忙看管學生、在終點綫協助計量等，家長義工都不可或缺。而且當學校有特別活動如開放日、節日慶祝活動等，大家共同參與、眾志成城的氣氛更是熱烈！」

校長分享指其中有位家教會的家長主席，本身是扭氣球高手，故常在特別日子如畢業禮為學校扭氣球，成為一眾師生和嘉賓最愛的打卡點。「學校有時會舉辦一些中華文化活動，此時家長義工們就會來到學校一起搓湯圓、包餃子，更即場烹煮，學生們在放學前就可以吃到新鮮又熱辣辣的傳統應節食物。」

學校近兩年來參加了利希慎基金的「家校齊家教」計劃，通過一系列的家長講座、課程、工作坊，協助家長認識和掌握不同的管教技巧。「這項計劃每年有4次大型的全校講座，各級亦有針對性的主題工作坊和個別指導。」

我們重視家長教育，因為很坦白，任何工作事前都有職前培訓，唯獨是「做家長」這份終身職業，偏偏欠缺培訓，人人都是邊做邊學，所以我們希望以學校的角色提供支援。

許校長相信，家校合作並不只是在學校活動上的參與，而是積極提供實際支援，教導父母如何管教孩子、促進親子關係。「而且小朋友和家人關係融洽，對於成長、教育也有很多助益。」

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下午改行活動課

帶領學校發展的角色不易做，對於4年前空降的許校長而言更是。在經歷了第一年的了解和適應期後，他陸續推行新措施，其中一項為「樂學樂玩」時間表，即上午上課、下午則安排各種學習體驗活動。「其實小學由半日制轉為全日制，應該是豐富學生的學習經歷，而不是將原來的課堂拉長，從早到下午坐在課室上堂。加上我過去做老師時有一個很深的體會，看見放學時學生一個個排歸程隊，補習社那條隊很多時都是最長的。我後來和同學仔聊天，發現他們有些真的是從4點下課，然後在補習社留至晚上8點，一直都在做功課。」

許校長面露擔憂地指：

即是說小學生從早上8點多左右，一直上課至下午4點，然後再接着做幾個小時的功課到晚上，幾乎比一般上班族的「工時」還長！而且坦白說我們大人有時也會懂得「走位」，小孩子卻不見得可以，變相更加辛苦勞累，也非常不健康。

學校改變時間表的初衷是為學習鬆綁，也為豐富學生的教育，所以下午的活動多元而全面，絕非單純玩樂。「除各種音樂、藝術、體育類的興趣班外，我們在下午時段會邀請不同的專家來學校辦講座，向學生和老師作不同的主題式分享；亦會有針對閱讀的活動環節、關於文化、環保等議題的體驗學習等。所以知識、態度、技能這3方面學生都能學到，而且以一個更有趣的方式去掌握。」

小學星空奇遇記

天文學和小學之間似乎關連不大，但在佛教黃焯菴小學這裏卻是最有代表性的學習主題。「我們有自設的校本天文課程，以實踐沉浸式學習為重點。」說起學校的「天文學堂」，許校長如數家珍：「我們特別引入『數碼立體流動星象館』，讓同學可以在室內觀星；又購置十數枝天文望遠鏡，不只讓學生可以在天台觀星探日，更開放給家長和社區人士；還有我們的『星空隧道』，拱頂上以夜光展示了西洋十二星座和中國的二十八星宿，很壯觀的呢！」

要將天文課帶入小學的想法，原來是受校長一次美國太空之旅啟發。「大約十一、二年前，我當時還是老師，有機會帶領來自不同學校的學生到美國太空營交流。當時自己也很興奮呀，就像去旅行，又可以增長見識，那裏就像一個以太空作為主題的大型主題樂園。」而那一次交流最讓他印象深刻的，是當地和太空相關的教育內容。

「大家都知道美國的太空科技發展很好，但不知道的是原來關於太空、天文等的內容，早就有一套系統性的課程，涵蓋範圍是由幼稚園至大學程度。他們的內容不是單一性地集中在天文，而是全面性的，各個科目都會涉及，如數學、英文、常識類等。當時我作為一個老師就想：既然外國可以這樣，為甚麼我們不試試呢？」

從上一間學校的天文、太空興趣班開始，到現在有校本的「天文課堂」，校長一步一腳印，將當年自己在太空營的感動，帶來學校，透過一系列的天文設施，再結合科學、STEMA等趣味教學，啟發學生探索世界、宇宙的浩瀚知識。

▲ 作為文科生的許校長，對 STEM 亦有鑽研，圖為老師時期帶隊參與機械人比賽的照片。（受訪者提供圖片）

文靜乖學生志願做老師

「我做學生時是個很靜的人！即使後來長大至入行做老師，除了上課外亦很少說話，放工回到家就會打機。即使是朋友之間的聚會，我也是充當聆聽者的角色。」許校長說起學校大小事宜時總是一句接一句，既興奮又熱切，沒想到私下竟然是個寡言的人。

「小學時的成績不算非常好，只是保持在10名以內，但老師會安排我做風紀。」能夠成為幫助老師維持紀律的小助手，想必當年的他是個安靜不搗蛋的乖學生。「希望老師當時是這樣想吧！」校長聞言即哈哈笑着回應。

安靜的學生何以長大後會成為需要不斷開口教書的老師？「那個轉捩點其實是在中四時參加一個類似『大哥哥大姐姐』的活動，在那時亦遇到兩位影響我很深的老師和社工。那位社工教了我很多待人接物、與人相處、溝通的技巧，我們關係很好，直至我畢業後也一直保持聯絡，更是我結婚時的伴郎呢！」

「另一位負責活動的老師則對我後來教學生的理念影響很深。其實那位老師中一至中七都沒有教過我，只在活動中接觸。這位老師每次在我們設計活動時都會完全放手，他並不是不理我們，當我們遇到問題，他才會『傍一傍』，將主導權完全交給我們，令我得着很大。後來我成為老師，也以這種方式去指導學生，讓他們可以自由發揮，更有自主性。」

記者：王嵐