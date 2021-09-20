【碧波遊浪記】梁諾妍稱讚丈夫洪永城細心　懷孕照樣跑步盼將來與孩子齊參加馬拉松

▲ 梁諾妍跟余曉彤早前拍攝開電視節目。

梁諾妍（Inez）和余曉彤（Hidy）齊為開電視拍攝節目《碧波遊浪記》，二人齊接受Topick專訪，陀B近6個多月的梁諾妍原來拍攝《碧波遊浪記》前已知悉懷有身孕，惟她與老公洪永城都完全不擔心，更膽粗粗跟「新牌仔」余曉彤坐私家遊艇出海，做個愛玩的準媽媽。

身為跑步教練的她，於懷孕期間繼續享受跑步樂。原來Inez打算順產分娩，表示適量運動有助孕婦生B和穩定情緒：「媽媽最了解自己的身體狀況，會量力而為，不會拿孩子生命來冒險。」

至於余曉彤同為運動型媽咪，她透露以前懷孕時，曾攀上海拔4000米的神山：「這是一種生活態度，太緊張會增添壓力。」

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▲ 梁諾妍跟余曉彤一起接受訪問。 (湯致遠攝)

細心丈夫洪永城

Inez的預產期為今年尾，為迎接小生命來臨，她已聘請陪月員和傭人照料BB，老公洪永城（Tony）似乎比她更著緊：「Tony真的很細心，他做定資料搜集兼去公立醫院登記，若果私家醫院不收的話，可以讓我去公立醫院分娩。」

Inez大讚快將為人父的Tony比前成熟：「他都很擔心我，每次陪我做產檢時都會問醫生：『她可以跑到幾時？』醫生即說量力而為，能力不及時要停下來，但Tony依然有點擔心不停問醫生，他比以前成熟不少，是一件好事。」

▲ 二人早前出海拍攝節目。（取自instagram）

好動的準媽媽Inez希望將來跟孩子一起跑馬拉松：「近日正在看美國網球公開賽，由於Tony也喜愛打網球，我們就幻想將來孩子做職業網球手也不錯，我跟Tony性格都比較外向，相信孩子會跟我們一起做運動。」

至於同屬運動型的Hidy余曉彤，其6歲的女兒遺傳了她好動細胞：「她很忙碌的，不會讓自己停下來，喜愛溜冰、游水和跑山，我跟女兒好似朋友一樣，好多運動也可以一起做。」

走訪香港水域

剛考獲船牌的Hidy購了一艘遊艇榮升「船主」，拍節目《碧波遊浪記》時她駕著私人遊艇跟梁諾妍走訪香港水域，尋找不少鮮為人知的島嶼。

Inez謂最難忘是於赤州欣賞日出，Hidy亦大開眼界，她說：「我們主要去東北水域以及西貢，鎖匙門、晨曦島、灣洲這些島嶼連名字也沒聽過，好似從新認識香港，感覺很開心。」

▲ 梁諾妍現已懷孕6個多月。 (湯致遠攝)

船到橋頭自然直

常說天有不測之風雲，經此一役二人深深體會，Inez說：「此刻是風和日麗，去到某個地方突然刮起大風，然後又落好大雨，要靠自己執生。」

Hidy這位「新牌仔」起初以為所有事情也「船到橋頭自然直」，想不到會遇上那麼多挫折和驚險事：「最嚴重一次是遊艇突然沉下去，因為未熟悉船隻操作，一些小問題可以衍生很多問題，原來我忘記開抽水揼的掣，結果令船隻入了水，以致不停地響鐘。最終節目組作出調動，找人打救我們。」

但始終是新手船長，Hidy起初的駕駛技術認真麻麻，Inez當時也驚到大叫：她說：「真的很驚，Hidy駕駛到如瘋狂S字型，加上航道十分狹窄，只要扭一扭就有機會撞到崖邊，我也以為自己見慣世面，原來去到這個位也是玩命。」

▲ (湯致遠攝)

大肚照出海

節目於3個月前拍攝，當時梁諾妍已懷有身孕，卻沒將此事告知拍檔Hidy。

所以Hidy也說：「我不知道架，所以我沒有遷就她，只是後來看回節目時感到有點驚。」

膽色過人的Inez沒想過推掉工作：「跟Hidy已是第二次合作，上次已很開心，加上我們性格同樣癲癲喪喪和貪玩，當然要做啦。而且我本身不諳水性，做完這節目對海洋生態和水上活動也漸感興趣。」

當時仍是男友的洪永城卻未有反對，Inez說：「他說去吧，出門前更叫我玩得開心點，但也有提醒我要小心。」

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▲ 懷孕期間梁諾妍依然有跑步。（取自instagram）

只做適量運動

Inez一向熱愛運動，本身為跑步教練的她陀B期間依然跑步，於IG貼出耍挑戰跑8K的照片，Inez謂適量的運動對孕婦而言是有益身心：「我剛剛修讀完體適能教練課程，當中提及若想順產分娩的話，孕婦的骨盆底肌是十分重要，要學習如何好好強化這肌肉，分娩時有助將嬰兒push出來。」

這位準媽媽續說：「我有跑步習慣，所以繼續跑是沒問題，而且可強化那部份的肌肉，當然要適可而止，去到某個位感覺不舒服便要停止，我亦比從前跑得慢和減短路程，但都想keep著跑，因這是我的興趣，加上可以穩定孕媽媽的情緒，若因為陀B而好多事情做不到，只可睡在床上，會很影響孕婦的心情。」

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運動型靚媽

至於靚媽Hidy，憶述當年懷孕時依然「坐唔定」：「當年剛懷孕時我接拍了一個節目，要全程揹著40磅的背囊上山，懷孕至4個月時我更登上海拔4千米的神山，待完成旅程才告之同伴。當時的另一半曾叫我別去，我說若不去的話會有抑鬱，會不開心，只要提醒自己別跣倒便可以吧。」

Inez謂孕媽媽最了解自己身體狀況：「如果去到某個位做不到時，自然會停下來，不會拿孩生命來冒險。」

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感受生命奇妙

身邊人也激讚Inez陀得靚，她稱懷孕期間沒有任何不適，即使出海也未有孕吐或暈眩，只是胃口有點改變：「近日喜愛吃甜，如果那天不吃甜點，人會不開心。」至於有否進行胎教，Inez謂老公洪永城不時播放輕柔的音樂讓她聽。

說到懷孕最大的感受，Inez說：「已經懷孕25周，感覺BB不時踢我，她都幾踼得下，相信是一個活躍的小孩。自己都很期待，希望我領養的小狗可以跟BB健康成長。」

至於將來教導小孩的方式，Inez跟老公Tony暫未「分工」，她說：「相信Tony是一位嚴父，他見我很寵愛家裡小狗，說我將來也會寵壞BB，所以在沒法挑選下，他要做嚴厲那一個。」

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記者：游艾維

場地：THE WAVE

Wardrobe : ZARA(梁諾妍）

Hair & Make up ：Inez Leong （梁諾妍）、NC MAKE UP（余曉彤）

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