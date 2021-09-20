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【新冠疫苗】東華三院上周六舉行疫苗接種日　百名長者及其家屬即場接種疫苗

社會 16:53 2021/09/20

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東華三院前日（18日）舉行「安心在東區」疫苗接種日，出席活動嘉賓包括公務員事務局局長聶德權（左四）及港大微生物學系講座教授袁國勇（右二）。（東華三院提供）

為響應香港特區政府「全城起動 快打疫苗」運動，東華三院前日（18日）在東華三院方樹泉社會服務大樓舉行「安心在東區」疫苗接種日，為長者安排講座及健康諮詢環節，並即場替長者接種科興疫苗；及會接載長者到附近接種中心接種復必泰疫苗。

活動有幸邀得公務員事務局局長聶德權蒞臨主禮，及香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇到場主持講座。公務員事務局及社會福利署鼎力支持是次活動，協助邀請多名專家醫生義務主持講座及個別健康諮詢環節，包括香港老人科醫學會前會長暨香港大學名譽臨床醫學副教授陸嘉熙醫生、東華三院黃大仙醫院副醫院行政總監復康醫療護理部顧問醫生主管繆家瑩醫生、前瑪麗醫院深切治療部主管呼吸系統科專科醫生陳真光醫生、衛生署家庭醫學顧問醫生（長者健康服務）李兆妍醫生，以及東區尤德夫人那打素醫院老人科副顧問醫生黃成輝醫生，在場解答長者及家人的疑問。

活動中，政府外展疫苗接種隊共為81位長者即場接種科興疫苗，並安排專車接載19位長者到鄰近的西灣河體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗；完成接種的長者更獲東華三院贈送中秋應節月餅，及東華三院i-Mask乙盒。

聶德權表示，感謝東華三院作為非政府資助機構牽頭響應「全城起動 快打疫苗」運動，是次活動讓長者及家屬可認識新冠疫苗及其重要性，並希望此活動能起牽頭作用，令更多團體舉辦類似活動，讓長者積極考慮接種疫苗。

東華三院主席譚鎮國到場支持活動，他致辭時呼籲在場人士了解正確疫苗資訊，有助為香港建立保護屏障。他感謝公務員事務局及社會福利署對活動的鼎力支持，並感謝香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇教授，及多位義務專家醫生的協助。

活動當日共舉行了3場疫苗講座，共有170位社區長者及家屬參與。當日下午環節，聶德權局長親臨支持打氣，並由袁國勇教授主持講座，及與在場長者交流。大部分長者及家屬表示講座有助了解新冠疫苗的正確資訊，幫助自己選擇接種與否。另外，有100名長者及家屬接受了個別健康諮詢後，即場接種疫苗。

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

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責任編輯：曾卓鋒

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