【復課】9月27日首校恢復全校全日面授課　楊潤雄指至今收31校申請全校或部分級別復課　

▲ 楊潤雄出席敬師日活動。（林宇翔攝）

教育局局長楊潤雄今日（20日）表示，局方至今收到31間學校申請全校或一部分班級全日上課，其中於9月27日將有第一間恢復全日全校面授課的學校。

楊潤雄說，31間申請的學校中，29間學校申請部分班級恢復全日課，其餘2間則申請全日全校恢復面授課，現時有5間學校已經有個別班級恢復全日課。他指出，越來越多學生願意打針，就更有機會恢復全日上課安排。

楊潤雄又說，教育局已於9月15日，按以往程序，去部分官立及津貼學校點算學生人數，目前未有確實數字，相信要10月初才完成統計。對於香港人移居外地以及人口出世率問題，楊潤雄指出，不同級別的入讀學生數量都會有轉變，會與學界溝通，維持學校的穩定，同時照顧學生利益。

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記者：黃悅晴