【選委會選舉】誰人有票選特首？　一文看清選委名單

▲ 有份投票選特首的選舉委員會已經產生。（林宇翔攝）

有權在明年投票選特首的選舉委員會已經產生，名單以下：

飲食界

盛智文、胡珠、梁志偉、方永昌、莊任明、楊維、梁振華、楊位醒、鍾偉平、凌偉業、盧浩宏、謝寶達、馮仲佳、陳永安、徐汶緯、吳德曉



商界（第一）

洪丕正、吳宗權、金澤培、阮蘇少湄、余鵬春、Bradley Guy Martin Coutts、林凱章、伍俊達、馮玉麟、施熙德、霍啟山、周維正、余國賢、陳細明、于健安、梁兆基

（當然委員）王冬勝



商界（第二）

劉鐵成、袁繼昌（袁武）、陳斌、林銘森、楊華勇、莊學山、謝湧海、楊振鑫（楊釗）、邱建新、高敏堅、葉少明、王紹基、李錦芬、伍淑清、王彭彥、黃楚恒、梁偉浩

商界（第三）

沈華、游偉光、連少冬、黃火欽、譚岳衡、郭珮芳、朱立偉、辛聰金、李浩然、趙珺、姚來文、趙爽、郭彥麗、莊惠明、王磊、吳楚珠、劉崧



香港僱主聯合會

郭基泓、Healy Patrick、麥建華、曾安業、彭耀佳、龐維仁、許漢卿、楊恩慈（龔楊恩慈）、Abate Duncan Arthur William、陳永堅、鄺正煒、鄺永銓、黃光耀、徐耀祥、李澤楷



金融界

陳文、郭浩景、李民橋、傅劍、馬陳志、謝小玲、陳永德、陳智文、鄭建崗、王祖興、陳志輝、朱丹璠、梁嘉麗、施穎茵、廖宜建、葉子建、陳家強

金融服務界

伍子權、黃仲文、鄧聲興、李耀新、詹劍崙、李彤、熊力頲、楊玳詩、孫劍峰、蔡思聰、李細燕、陳銘潤、林向紅、李惟宏、戴志强、張德熙

（當然委員）李月華

酒店界

盧曉楓、鄭志雯、羅寶文、鄭家安、羅俊謙、周偉淦、黃澤峰、王德賢、凌緣庭、Harilela Gobind Naroomal Gary、李漢城、呂慧瑜、郭惠光、邱詠筠、吳錦鴻

（當然委員）胡文新



進出口界

孫榮聰、潘慶基、莊成鑫、丁天立、郭英蘭、陳建年、許華傑、何志豪、李宗德、温幸平、張明敏、王賜豪、李秀恒、彭楚夫、陳少山、王紫雲、李曠怡



工業界（第一）

陳偉聰、莊子雄、陳祖恒、查毅超、趙子翹、劉燊濤、蔡俊杰、鄭文聰、陳婉珊、楊孟璋、林世豪、葉中賢、陳嘉賢、陳允誠、施金城、丁煒章、周治平



工業界（第二）

史立德、陳永棋、吳宏斌、黃家和、馬介欽、盧金榮、梁兆賢、陳國民、吳國安、駱百強、陳家偉、施榮恆、楊志雄、吳清煥、徐晉暉、黃偉鴻、黃震



地產及建造界

曾慶祥、李恒頴、廖聖鵬、馮國強、孔祥兆、趙國雄、胡應湘、黃友忠、陳文博、羅嘉瑞、鄭志剛、梁志堅、郭基煇、Kerr Keith Graham、李家誠、利蘊蓮

（當然委員）黃志祥



中小企業界

盧錦欽、余敏、張偉儒、肖凱、沈慧林、丁鐵翔、周嘉弘、陳國威、鄭仲邦、王廣漢、巢國明、麥美儀、郭志華、霍俊文、何世杰

保險界

陳照男、潘榮輝、許金桂、詹美清、管胡金愛、黃漢興、黃貴泉、陳炎光、馮偉昌、徐志堅、劉少文、鄧子平、陳沛良、鄭國屏、張健強、譚國榮、伍榮發

紡織及製衣界

朱立夫、邱允恭、蕭勁樺、方淑君、羅正杰、楊燕芝、陳愛菁、呂䏈鳴、許彼得、顏金煒、陳淑玲、楊詩傑、梁嘉彥、鄭文德、黃守正、司徒志仁、劉培傑



旅遊界

吳熹安、鄧雯蕙、施俊明、蘇子楊、譚光舜、王美嬌（徐王美倫）、胡景豪、黃進達、黃子榮、沈朝生、馬煜文、羅啟邦、林心亷、林浩輝、唐偉邦、李世華、李振庭



航運交通界

司徒家成、李鑾輝、丘應樺、黃文傑、吳天海、李澤昌、陳杰、凌志強、賴永明、李博恩、陳國盛、方智輝、温子傑、何立基、黃良柏、鄭克和、陳宗彝



批發及零售界

邱安儀、郭詩慧、蔡宗富、李致慧、鄭皓明（鄭明明）、梁勵、李勝幟、林偉文、黃光輝、吳永恩、呂偉強、梁日昌、陳錦榮、孫道弘、黃紹基、張志祥、余偉傑

中醫界

（選任委員）呂愛平、楊卓明、張群湘、陳永光、何國偉、盧鼎儒、王冠明、曾超慶、繆江霞、黃傑、黃賢樟、彭祥喜、張煒生、朱恩、馮玖

（提名委員）周叔英、林家榮、李嘉欣、許斐、陳仿陽、鄭思榕、陳頤進、顏培增、張振海、汪慧敏、林志秀、蔣超偉、林蓓茵、林國强、王瑞

教育界

（選任委員）莫仲輝、梁永鴻、何漢權、邱少雄、方仲倫、廖鳳香、潘淑嫻、蘇炳輝、張勇邦、林翠玲、孔美琪、招祥麒、黃錦良

（當然委員）黃均瑜、李國章、段崇智、廖長城、黃嘉純、滕錦光、張仁良、衞炳江、鄭國漢、林群聲、胡鴻烈、何順文、劉超賢、陳正欣、鄭慕智、鄧明慧、黃成榮

法律界

（選任委員）許文傑、梁定邦、范凱傑、胡振輝、鄭程、盧懿杏、湯家驊、藍德業、劉漢銓、麥慶歡、彭韻僖、李連君、蔣瑞福、何淑瑛、蕭詠儀

（提名委員）馬耀添、黃繼兒、王鳴峰、林峰、馬恩國、趙云、林青峻、盧鳳儀、鄺家賢

（當然委員）梁美芬、莫樹聯、陳弘毅、黃玉山、譚惠珠

會計界

（選任委員）陳美寳、陳錦榮、盧華基、許麗瓊、鄧海蓮、黃浩源、廖於勤、吳錦華、鄺天立、鄭康祥、梁光健、施連燈、周志堂、陳維端、葉毅成

（提名委員）趙柏基、馮星航、陳凱、李健、陶匡淳、周志賢、江智蛟、林智遠、陳嘉齡、何超平、張頴嫻、鍾永賢、陳瑞娟、黃天祐、陳弘毅

醫學及衞生服務界

（選任委員）梁世民、張佩華、林哲玄、張漢明、梁禮賢、吳鳳亮、龐愛蘭、黃柏良、蘇潔瑩、盧寵茂、 郭寶賢、徐錫漢、張旭紅、李夏茵

（當然委員）李國棟、范鴻齡、王桂壎、劉允怡、李健民、梁嘉傑、羅鳳儀、李麗賢、左偉國、沈明達、朱珏欣、梁卓偉、陳家亮、黃幸怡、鍾展鴻、梁永鏗

工程界

（選任委員）姚勳雄、陳瑩瑩、蔣東強、韋志成、何安誠、潘樂陶、黃維安、朱沛坤、李炳權、邵賢偉、鄧銘心、嚴建平、卜國明、馬紹祥、鍾小平

（當然委員）鍾國輝、蘇澤光、張志剛、陳家駒、林健榮、關繼祖、霍偉棟、黃遠輝、陳國璋、陳慶龍、郭振華、蔡豐松、高志偉、歐陽伯權、梁廣灝

建築、測量、都市規劃及園境界

（選任委員）劉文君、黃浩明、呂浩源、陳澤華、林雲峯、陳旭明、何力治、何鉅業、黎定國、呂慶耀、黎漢群、盧鎮威、賴旭輝、林力山、周偉強

（當然委員）蔡宏興、鄧海坤、周日昌、許虹、劉詩韻、劉詩韻、廖凌康、周松崗、陳家樂、蘇彰德、許智文 、陳志球、郭柏威、吳永順、黃澤恩、劉振江

社會福利界

（選任委員）狄志遠、郁德芬、黃一峰、葉振都、朱麗玲、余秀珠、文孔義、楊羅觀翠、陳晴、李漢祥、夏中建、黃萬成

（當然委員）王䓪鳴、李家祥、陳勇、陳智思、邱浩波、譚鎮國、林潞、黃楚淇、李白成、陳承邦、彭志宏、許榮茂、蟻星略、譚錦球、潘佩璆、孟毅、蘇長榮

體育、演藝、文化及出版界

（選任委員）高克寧、陳志光、黃寶基、陳永華、劉小康、王英偉、尹惠玲、楊國強、蘇惠良、盧永雄、黃栢鳴、貝鈞奇、李靜、爾冬陞

（提名委員）王敏超、余國樑、湯徫掄、汪明荃、周振基、潘耀明、毛俊輝、林天行、屈穎姸、洪祖星、譚詠麟、許濤、李家駒、吳靜怡、黃鉦凱

（當然委員）鄭褘

科技創新界

（選任委員）錢國強、鄭振華、盧煜明、于常海、吳自豪、孫東、鍾國輝、鄭松岩、李帆風、朱嘉盈、冼漢廸、徐海山、邱達根、任景信

（提名委員）支志明、任詠華、李焯芬、袁國勇、莫毅明、徐立之、唐本忠、陳清泉、張明傑、黃乃正、葉嘉安、湯濤、趙国春、謝作偉、蘇國輝

（當然委員）楊建文

漁農界

陳博智、黎勝仔、劉金鳳、張少強、張火有、李日龍、李彩華、崔景恒、黃火金、梁觀好、羅洛彤、林振偉、冼偉倫、布偉華、鄭少華、黃根仔、盧蔭強、何玉生、梁炳坤、張德勝、温來喜、梁冠華、張錦如、盧萃霖、陳志明、馮志康、鄭景文、黎全娣、楊上進、布家玲、黃祥發、彭華根、羅廣財、黎德全、郭漢華、梁金福、馮樹發、周炳輝、周耀基、梁明堅、黃炳文、鍾清蓮、吳志華、譚嗣籇、黃元弟、蔡德理、曾國強、胡春月、陳潤才、伍永裕、朱淦明、馮健忠、陳上智、陳建業、鄧煖勳、佘常光、莊忠平、黃培吉、劉國輝、郭誌有



同鄉社團

（選任委員）吳英鵬、吳哲歆、戴德豐、鄧佑財、吳惠權、曾燈發、莫靜璇、黃書銳、吳彩華、李鳳琼、黃醒林、簡植航、容冰、何毅強、梁麟、陳禮安、林曉毅、朱建蘭、岑少雄、馮權開、葉吉江、柯文華、藍建平、陳曉津、洪祖杭、文頴怡、施能獅、鄭亞玲、黃自强、林雄申、樊敏華、李德麟、曹元石、方俊文、徐道睦、俞培俤、車弘健、應炳囡、姚茂龍、吳金龍、劉娟、唐安英、黃祖仕、李進、熊漢生、王家惠、王再興、張泰超、莫海濤、云海清、韓陽光、蔡敏、黃永光、連鎮恩、蒙美玲、關頴琴、蕭木龍

（當然委員）吳換炎、周群飛、龔俊龍



基層社團

（選任委員）何漢文、祝慶台、黃暢然（黃向墨）、林曉輝、陳健平、徐莉、楊永杰、左滙雄、楊子熙、黃振鴻、趙華娟、曾德成、陳凱榮、郭二澈、陳磊明、陳延山、羅競成、黃進輝、王觀强、黃偉傑、陳純純、陳惠平、董清世、李梓敬、劉江華、黃業坤、李一萍、王坤、陳偉明、林德興、吳承華、連浩民、黃春平、張學明、金玲、余智榮、陳舜瑜、舒心、張仲哲、趙秀嫻、胡池、黃国平、李月民、蔡榮星、林晓東、謝永恒、雲天壯、蘇麗珍、陳武、彭兆基、温和輝、宋啟明、范榮彰、陳鑑林、李誌峰、吳文傑、周轉香、劉天倪、何超蕸

（當然委員）潘蘇通

勞工界

馮鈺鋒、楊連碧、程岸麗、江惠周、范强、陳文慧、許培婷、李永富、李秀琼、林天賦、楊榮輝、張凱榮、王國強、鄭秀娟、馬志成、陳兆華、謝愛紅、黃平、李達偉、王宏業、唐賡堯、謝宏儒、李廣宇、湯仲敏、葉偉明、王吉顯、李子健、吳智敏、胡明峰、魯志薪、林冠良、張桂英、曾志文、謝景華、麥少芬、朱育青、陳鄧源、林錦儀、李方冲、陳萬聯應、梁頌恩、丘燿誠、葉柳青、譚金蓮、儲漢松、蘇栢燦、譚志聰、王麗萍、孔繼明、李煒敏、吳慧儀、馬光如、雷潔嫻、郭慶桓、楊開强、林志挺、周小松、蔡宗建、張錦靈、林偉江

宗教界

（提名委員）李貴生、洪奕鈞、趙必匡、周兆鴻、何慶濓、謝珮怡、謝戰、王謙、謝青、麥鄧碧儀、薩智生、楊興本、劉芝達、王香君、沙意、艾歷斯、脱瑞康、哈奇偉、張大恩、司徒亮、莫裕生、梁淑儀、何漢賢、鍾健楷、易嘉濓、李炳光、霍健明、張洪秀美、蘇耀波、余仲良、梁德華、葉永成、陳國超、林赤有、黃成益、侯永昌、葉映均、羅清源、李耀輝、黃健榮、湯恩佳、李文斌、洪定騰、黃祉穎、洪頂超、吳漢良、楊萬里、唐躍峯、柯耀華、姜玉堆、釋道平、釋宏明、何德心、釋演慈、釋果德、釋衍空、李家祥、譚春華、羅妙慈、釋悟藏

立法會議員

石禮謙、田北辰、李慧琼、吳永嘉、何君堯、何俊賢、林健鋒、易志明、周浩鼎、邵家輝、柯創盛、姚思榮、馬逢國、容海恩、麥美娟、梁志祥、梁君彥、張宇人、張國鈞、張華峰、郭偉强、陸頌雄、陳克勤、陳恒鑌、陳振英、陳健波、黃定光、黃國健、葉劉淑儀、廖長江、葛珮帆、劉國勳、劉業強、潘兆平、蔣麗芸、鄭泳舜、盧偉國、鍾國斌、謝偉俊、謝偉銓

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表

譚肇卓、陳麗芳、潘國華、洪錦鉉、李德康、李清霞、呂曉東、李碧儀、鍾港武、洪超群、張培剛、顏汶羽、吳寶強、陳燦標、林梓鴻、黃才立、簡銘東、葉傲冬、曾鳳珠、楊嘉成、王子成、簡志豪、張志聰、李漢雄、劉珮珊、陳郁傑、黎榮浩、劉偉光、梁文廣、李少榕、陳國偉、鄭強峰、袁國強、鍾澤暉、梁思韻、陳東、曾耀棠、姚逸華、呂鴻賓、林佑碧、黃頌良、朱浴龍、陳南坡、張琪騰、林煒橋、張姚彬、劉慶揚、程莉元、呂東孩、朱立威、李莉、孔昭華、羅詠詩、周超常、邱松慶、林峰、趙鳳儀、林永祥、何顯明、陳家珮、黃達東、梁鉅海、鄭承峰、陳美燕、劉佩玉、林玉珍、鄧小梅、鍾子權、雷啟蓮、陳欣耀、郭耀偉、陳華裕、梁騰丰、梁國鴻、李鎮強、賴榮春

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表

邱玉麟、莊元苳、鄭彥鈞、莊健成、鄧開荣、姚國威、陳灶良、文嘉豪、劉志成、馬淑燕、吳育智、鄺月心、呂堅、陳藹怡、凌偉漢、陳偉趯、徐帆、黃碧嬌、劉舜婷、林宇星、葉文斌、區子安、文裕明、盧婉婷、李洪森、曾國家、林港坤、陳國旗、姚銘、賴心、陳笑權、蕭浪鳴、張展鵬、葛兆源、胡綽謙、簡兆祺、 蒙建强、華美玲、歐志輝、温和達、羅少傑、宋嘉桓、温啟明、高維基、陳嘉輝、朱浩賢、姚嘉俊、李世榮、湛家雄、梁昌明、鄭臨、古揚邦、王舜義、陳文洲、劉興華、吳超洪、鄧焯謙、李冠華、張彥南、李家良、龍瑞卿、梁嘉銘、李聖潑、鄧鎔耀、招文亮、林楚昭、王惠成、吳毅榮、潘國山、葉長春、祁麗媚、甘文鋒、傅曉琳、陶錫源、吳仕福、陳有海、潘志成、邱帶娣、郭晋昇、巫成鋒

鄉議局

林偉強、李冠洪、余漢坤、莫錦貴、劉智鵬、周玉堂、李國鳳、鄧志強、林奕權、程振明、翁志明、邱錦平、鄧瑞民、陶桂英、鄧賀年、陳月明、温悅球、李耀斌、黃文漢、文美桂、何紹基、黃漢權、沈豪傑、陳志榮、劉啟康、黃秋萍、韋國洪

內地港人團體的代表

洪美容、劉志強、胡耀鋒、陳善明、黃必文、陳秀欽、蕭惠君、楊亮賢、黃有權、湯耀光、杜源申、陳又誠、潘家穰、洪清農、林華、張立、李成祚、馮國佑、陳浩華、陳賢翰、黃炳逢、馬鴻銘、張鵬、邱偉銘、宋東、王東明、羅家聰

香港特別行政區全國人大代表及香港特別行政區全國政協委員

王力平、王志良、王亞南、王明凡、王明洋、王庭聰、王國強、王惠貞、王貴國、方文雄、孔令成、石漢基、白水清、朱鼎健、朱新勝、朱葉玉如、朱銘泉、江達可、李一、李大壯、李山、李子良、李小加、李文俊、李引泉、李民斌、李君豪、李明、李胥、李家傑、李國興、李惠森、李勝堆、李偉斌、李賢義、李澤鉅、李應生、吳旭洋、吳良好、吳玲玲、吳秋北、吳亮星、吳傑莊、何一心、何柱國、佘德聰、余國春、沈南鵬、呂耀東、林大輝、林定強、林建岳、林淑儀、林順潮、林積燦、林龍安、周永健、周安達源、周春玲、周厚立、屈恩、孟麗紅、邱達昌、胡定旭、胡經昌、胡漢清、胡劍江、胡曉明、施清流、施榮懷、施維雄、洪明基、洪為民、姚志勝、姚珏、姚祖輝、紀海鵬、馬浩文、馬豪輝、唐英年、唐偉章、高永文、高佩璇、高美懿、高彥明、高敬德、凌友詩、涂輝龍、容永祺、孫少文、曹其東、曹暉、區永熙、許明金、許家印、許漢忠、梁亮勝、梁振英、梁滿林、屠海鳴、張力、張文光、張志剛、張松橋、張勁、張國榮、張學修、張懿宸、莊紹綏、郭孔丞、郭炳聯、陳仲尼、陳亨利、陳卓禧、陳紅天、陳振彬、陳曼琪、陳清霞、陳馮富珍、陳港生、陳新滋、陳曉峰、彭長緯、傅軍、曾智明、曾偉雄、曾毓群、馮丹藜、馮華健、黃友嘉、黃少康、黃玲玲、黃若虹、黃英豪、黃國、黃敏利、黃華康、黃楚基、黃楚標、黃毅輝、黃錦輝、黃蘭茜、楊志紅、楊國強、楊振勳、楊紹信、楊莉珊、雷添良、詹洪良、葉建明、葉國謙、葉順興、董建華、趙東平、翟美卿、樓家強、黎棟國、劉長樂、劉炳章、劉振奎、劉與量、蔡加讚、蔡冠深、蔡素玉、蔡毅、鄭耀棠、鄧日燊、鄧竟成、鄧清河、霍啟剛、霍震寰、盧紹傑、盧瑞安、盧業樑、龍子明、閻峰、戴希立、鍾瑞明、謝俊明、薛光林、簡松年、顏寶鈴、魏明德、鄺保羅、鄺美雲、譚志源、譚耀宗、蘇紹聰、嚴彬、龔永德



有關全國性團體香港成員的代表

靳麗娟、陳聰聰、阮曾媛琪、姜岩、張雅麗、張佐姣、周莉莉、陸海、王少華、簡慧敏、張心瑜、徐美雲、何超瓊、何文琪、蔡鄭臻、蔡志婷、唐偉年、李思廉、馬春玲、呂聯勤、楊全盛、梁宏正、梁毓偉、范駿華、陳晓鋒、吳學明、胡志禧、楊政龍、謝曉虹、黃子文、林顥伊、劉智仁、趙磊、連洲杰、駱勇、王耀瑩、詹勝、林琳、陳穎欣、施永泰、譚雪欣、黃芷淵、何坤洲、莊家彬、凌俊傑、廖伊曼、林智彬、陳昆、姚鵬輝、包鴻勳、賴俊霖、謝承潤、劉根森、郭芙蓉、周伯展、蔡德昇、許奇鋒、陳健文、陳學鋒、蘇清棟、王育民、蔡建四、丁良輝、包文駿、吳華江、關百豪、陳耘、計艷莉、宣宏雁、楊毅、唐梓恩、高志森、葉長清、曾志偉、郭少明、莊紫祥、黃敬、李偉強、林新強、趙青、任達榮、盧温勝、莫華倫、馬忠禮、劉央、陳幼南、鄭翔玲、管浩鳴、杜家駒、張利平、吳輝體、楊育城、劉愛麗、莊哲猛、吳志斌、陳進強、林樹哲、廖宇軒、王錦輝、程燕、梁煒茵、梁日輝、姚珩、徐新英、王錦彪、沈家燊、馬駿、黃惠山、盧文端、陳志煒

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責任編輯：陳宛彤