【學生津貼】學校即日起可領取$2,500學生津貼申請表格　須於11月5日前交回

▲ 政府每學年為中學日校、小學和幼稚園學生提供2,500元、不設資產審查的學生津貼。（經濟日報資料圖片）

教育局今日（20日）向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，指學校可由即日起到所屬區域教育服務處領取學生津貼申請表格，學校需於11月5日或以前將已填妥的表格交回，當局收到填妥的申請後一般於約6星期內逐步發放津貼，並會透過短訊和電郵，讓家長知悉申請的進度。



教育局發言人說，政府每學年為中學日校、小學和幼稚園學生提供2,500元、不設資產審查的學生津貼，該津貼由2020/21學年起恆常化，所有於申請日在香港提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校，包括公營學校、直資學校、英基學校及私立學校，及幼稚園讀的學生皆可獲得有關津貼，但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書（坊間一般稱為「行街紙」）的學生則不屬資助範圍。



發言人補充，考慮到部分學生理應符合上述條件，但因特殊情況而入讀其他課程，因此在有關學年的9月1日年滿兩歲八個月，並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童、就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童、及就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生均可享有該津貼。

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責任編輯：黃悅晴