【截郵時間】香港郵政公布今年聖誕平郵截郵日期　部分地區最快9月27日截郵

▲ 香港郵政公布今年聖誕平郵截郵日期。（資料圖片）

香港郵政今日公布投寄聖誕平郵信件、聖誕卡、郵包及包裹往外地的截郵日期。

香港郵政指，有關日期是根據各目的地郵政機關的要求而臨時訂定，確實日期及服務或會受當時的航運服務所影響，並可能會於短時間通知後予以更改。為免延誤，市民宜在下述日期前投寄。市民於投寄前應瀏覽香港郵政網站，參閱各海外目的地最新的服務狀況。

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亞洲及中東地區包括孟加拉、文萊、中國內地等的截郵日期由9月28日至12月1日不等；美洲（北美、中美、南美）及加勒比海等地的地區及國家，截郵日期9月27日至10月12日；歐洲等地的截郵日期由9月28日至10月21日不等；大洋洲等地的截郵日期由10月4日至19日；非洲地區的截郵日期由9月28日至11月1日。

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責任編輯：郭詩詩