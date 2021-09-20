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【截郵時間】香港郵政公布今年聖誕平郵截郵日期　部分地區最快9月27日截郵

社會 17:17 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港郵政公布今年聖誕平郵截郵日期。（資料圖片）

香港郵政今日公布投寄聖誕平郵信件、聖誕卡、郵包及包裹往外地的截郵日期。

香港郵政指，有關日期是根據各目的地郵政機關的要求而臨時訂定，確實日期及服務或會受當時的航運服務所影響，並可能會於短時間通知後予以更改。為免延誤，市民宜在下述日期前投寄。市民於投寄前應瀏覽香港郵政網站，參閱各海外目的地最新的服務狀況。

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亞洲及中東地區包括孟加拉、文萊、中國內地等的截郵日期由9月28日至12月1日不等；美洲（北美、中美、南美）及加勒比海等地的地區及國家，截郵日期9月27日至10月12日；歐洲等地的截郵日期由9月28日至10月21日不等；大洋洲等地的截郵日期由10月4日至19日；非洲地區的截郵日期由9月28日至11月1日。

同場加映：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

 

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