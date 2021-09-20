【誤殺候判】疑不滿被罵瘋子勒斃女友　患抑鬱症漢認誤殺候判

▲ 被告林國榮今於高院等法院承認誤殺罪候判。資料圖片

患抑鬱病的58歲男子於青山醫院留醫後出院，出院當天到女友寓所時疑不滿被指是瘋子，兩人發生爭執，期間勒斃女友後，為免對方大叫，遂以膠紙封著其眼、鼻和口。女友胞姐未能與她聯絡，登門發現陳屍床上。涉案男子原被控1項謀殺罪，今（20日）於高等法院承認誤殺罪，還押候判。

涉案被告林國榮被控於2019年9月9日，在香港謀殺蔣小英（42歲），被告今否認謀殺罪，但在減免責任的基礎下承認誤殺罪。

案情指，被告與死者早年均分別喪偶，兩人於2018年9月相識並發展成為情侶。被告自2019年5月起患有精神病，他有情緒低落、失眠等病徵，亦有自殺傾向。被告另曾於2019年6月接受心臟手術，被告的其中一名兒子觀察到，被告自手術後情緒變得不穩。

被告於2019年6月起向屯門醫院求醫，並被診斷為患有焦慮及抑鬱症。同年8月3日至22日期間，被告需於青山醫院留醫，並於9月9日，即案發當天正式出院。

案發當日，死者向朋友提及被告變得自私和有情緒問題，因此她亦不欲與被告繼續交往。被告於當日離開青山醫院後，在死者的寓所內與她見面，期間並非法殺害了死者。驗屍報告顯示，死者的死因是頸部受壓。

事發翌日早上，死者的胞姊接到死者僱主來電，指死者未有上班，胞姊致電死者不果，遂要求男友致電被告，男友認為事有可疑，兩人因此前往死者的寓所。當時被告於屋內顯得失常，因此男友決定報警。

死者的胞姊與男友進入單位後，發現死者陳屍床上，救護員到場後亦即時宣佈死者已死亡。而警方則於單位內發現由被告寫下的字句，內容為向兒子等人道歉，而沙發上亦有3個空的藥袋。

被告其後被捕，並於警誡會面中供稱，案發當日他前往死者的寓所，問及死者近日為何脾氣大變，而死者則反指被告是瘋子，被告感到非常憤怒，兩人因此爭執，期間死者曾腳踢被告及打他的胸口，被告其後從後箍著死者頸部，直至死者不再掙扎。

被告稱其後用被子蓋著死者身體，再以眼膜蒙著死者雙眼，由於他擔心死者會大叫，因此被告以膠紙封著死者的眼、鼻和口。被告其後服用大量從青山醫院取得的藥物，並寫下給予家人、朋友和僱主的字句，他對其後的事件已沒有記憶，醒來時發現自己已身處屯門醫院。

法官先為被告索取兩份精神科報告，並將被告的求情及判刑押後至11月4日，期間被告需繼續還押。

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記者：楊詠渝