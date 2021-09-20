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【香港經濟】基本通脹率1.2%較上月高　統計處指與外出用膳及電力費用上升帶動

社會 17:24 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

政府統計處今日（20日）公布香港2021年8月份消費物價指數，本港8月份整體消費物價按年升1.6%，較7月下跌2.1%。（資料圖片）

政府統計處今日（20日）公布香港2021年8月份消費物價指數，本港8月份整體消費物價按年升1.6%，較7月下跌2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，今年8月基本通脹率為1.2%，較上月1.0%為高，主要是由於外出用膳及外賣費用和電力費用的升幅擴大所致。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2021年8月份的按年升幅分別為2.2%、1.3%及1.4%，而2021年7月份的相應升幅則分別為8.4%、1.7%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2021年8月份的按年升幅分別為1.5%、1.0%及1.2%，而在2021年7月份的升幅則分別為1.3%、0.7%及1.0%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2021年8月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升20.1%）、交通（上升6.0%）、衣履（上升5.3%）、外出用膳及外賣（上升4.1%）、耐用物品（上升2.8%）、雜項服務（上升1.0%）和基本食品（上升0.5%）。另一方面，綜合消費物價指數在2021年8月份錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌3.2%）、住屋（下跌0.7%）和煙酒（下跌0.1%）。

政府發言人表示，八月份基本消費物價通脹率略為上升至1.2%，這是由於在本地疫情穩定的情況下，部分消費物價指數組成項目，如外出用膳及外賣和衣履等的價格按年升幅有所擴大。不過，許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微。

展望將來，隨着經濟復蘇，本地和外圍的價格壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹應維持大致溫和。政府會繼續密切留意情況。

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記者：曾卓鋒

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