【香港經濟】基本通脹率1.2%較上月高　統計處指與外出用膳及電力費用上升帶動

▲ 政府統計處今日（20日）公布香港2021年8月份消費物價指數，本港8月份整體消費物價按年升1.6%，較7月下跌2.1%。（資料圖片）

政府統計處今日（20日）公布香港2021年8月份消費物價指數，本港8月份整體消費物價按年升1.6%，較7月下跌2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，今年8月基本通脹率為1.2%，較上月1.0%為高，主要是由於外出用膳及外賣費用和電力費用的升幅擴大所致。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2021年8月份的按年升幅分別為2.2%、1.3%及1.4%，而2021年7月份的相應升幅則分別為8.4%、1.7%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2021年8月份的按年升幅分別為1.5%、1.0%及1.2%，而在2021年7月份的升幅則分別為1.3%、0.7%及1.0%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2021年8月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升20.1%）、交通（上升6.0%）、衣履（上升5.3%）、外出用膳及外賣（上升4.1%）、耐用物品（上升2.8%）、雜項服務（上升1.0%）和基本食品（上升0.5%）。另一方面，綜合消費物價指數在2021年8月份錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌3.2%）、住屋（下跌0.7%）和煙酒（下跌0.1%）。

政府發言人表示，八月份基本消費物價通脹率略為上升至1.2%，這是由於在本地疫情穩定的情況下，部分消費物價指數組成項目，如外出用膳及外賣和衣履等的價格按年升幅有所擴大。不過，許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微。

展望將來，隨着經濟復蘇，本地和外圍的價格壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹應維持大致溫和。政府會繼續密切留意情況。

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒