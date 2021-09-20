【開心速遞】滕麗名被丈夫寵愛當幸福人妻　阿滕不想多談魏俊傑：大家冇聯絡

TVB皇牌處境喜劇《愛·回家之開心速遞》今日（9月20日）在將軍澳電視城舉行記者會，劇中演員劉丹、呂慧儀、單立文、湯盈盈、林凱恩、蘇韻姿、羅樂林等出席活動，眾人齊拿燈籠提早慶祝中秋節。

當中「熊尚善」滕麗名表示，雖然明天中秋節要開工，但收工可以約朋友一同賞月，更甜蜜稱丈夫每年都為她準備四黃白蓮蓉月餅，朋友負責買兔仔燈籠，阿滕自言自己只是負責食同玩，十分幸福。

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▲ 滕麗名今日出席《開心速遞》活動。

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滕麗名稱人生總有高低

早前舊愛魏駿傑接受電台訪問稱，人生陷低潮期更曾想過輕生。對於此事，阿滕只表示，所以撒瑪利亞會好重要。

魏駿傑經歷婚變、經濟拮据，以及要照顧女兒等生活問題，會否覺得對方好慘時，問阿滕有何感受，她稱：「人生有高低潮，要開心面對。」

同場加映：麥美恩訪問

免被指消費舊愛

她並強調小孩成長是最重要，而小朋友成長的環境完全靠成年人一手營造：「知道他將演舞台劇，祝他演出成功。」不過被問會否捧場睇魏駿傑的演出，她指未人當日是否有工作在身。

此外，魏駿傑在訪問中提到當年決定北上發展，有3成原因是阿滕愈來愈紅，由此導致分開。阿滕聞言只笑說，對方當年北上發展的經理人是由她介紹，並稱不想再多談對方，以免被指消費舊愛，同時補充彼此沒聯絡。

至於魏駿傑表示看到她現時生活幸福，也為她感開心，阿滕回應說：「多謝！」

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魏駿傑自言分手因滕麗名

他早前接受電台《舊日的足跡》訪問直言，去年是他難捱的一年：「 2020年係非常難過嘅一年，要去睇心理醫生，離婚、封關，有一年半時間係零收入。」

魏駿傑並回憶當年與滕麗名的一段情稱，因為滕麗名愈來愈紅令他有壓力：「我北上發展，有30%係因為佢，70%係見到內地嘅發展。我哋拍拖9年冇結婚打算，我爸爸喪禮佢以未來媳婦嘅身份出席，我好感動。」

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