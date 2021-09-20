【中秋交通】新巴城巴加強超過40條路線服務　部分地區會有封路及交通改道安排

▲ 港鐵部分路線明日下午3時起加密班次，部分地區會有封路及交通改道安排。（資料圖片）

運輸署今日（20日）提醒市民，中秋節期間（9月21至22日）會實施以下特別交通及運輸安排。

在特別交通措施方面，港島（包括淺水灣、石澳及赤柱）及新界區（包括荃灣及馬鞍山）會有封路及交通改道安排。警方將因應各區當時的交通及人潮情況，調整有關交通措施。

停車安排：

銅鑼灣興發街公眾停車場將於9月21日下午3時至翌日凌晨2時暫停使用，殘疾人士停車位除外。

香島道的所有收費錶停車位及電單車停車位將於9月21日下午4時至翌日上午6時，殘疾人士停車位除外

海灘道的所有收費錶停車位及電單車停車位將於9月21日下午4時至翌日上午6時

石澳泳灘停車場的15個停車位將於9月21日下午2時至9月23日上午3時暫停使用

封路及交通改道安排：

淺水灣

視乎人潮及交通情況，警方或於9月21日至22日實施下列交通安排

沿淺水灣道行駛的公共小巴將禁止駛進海灘道；

如南灣道一帶的停車場已滿，南灣徑以南的南灣道將會封閉，居民車輛及公共交通工具除外；

沿淺水灣道東行的車輛不准在淺水灣道與南灣道交界掉頭；

如淺水灣道的停車場已滿，車輛不准於停車場外等候；

如南灣道一帶的停車場已滿，沿海灘道行駛的車輛須改由南灣道北行線離開該區，居民車輛除外。

石澳

視乎人潮及交通情況，警方或於9月21日至22日實施下列封路措施

石澳山仔路將會封閉，公眾服務及居民車輛除外；

如位於大浪灣及石澳的停車場已滿，車輛將不准於停車場外等候；

大浪灣道將會封閉，持封閉道路通行許可證的車輛除外。

赤柱

視乎人潮及交通情況，警方或於9月21日至22日實施下列封路措施：

如停車場已滿，赤柱灘道將會封閉，居民車輛及公共交通工具除外；

如該區停車位已滿，黃麻角徑將會封閉，居民車輛除外。

荃灣

大帽山道由其與荃錦公路交界處以東的路段將於9月21日及22日每日下午5時至翌日凌晨3時封閉，居民車輛除外。

大帽山郊野公園停車場將於9月21日及22日每日下午5時至翌日凌晨3時暫停使用。

馬鞍山

視乎人潮及交通情況，以下封路措施或於9月20日至22日每日下午4時30分至翌日凌晨3時實施：

馬鞍山村路小型掉頭處以南的路段，居民車輛除外；

耀沙路由其與烏溪沙路迴旋處交界處以北的路段，居民車輛除外；

耀沙路由與無名路交界往渡頭灣村方向，居民車輛除外

公共運輸服務方面：

港鐵將按正常服務時間提供列車服務。因應預期可能上升的乘客量，部分路線將由明日（21日）下午3時起加密班次；

電車將因應乘客需求加強服務；

部分巴士路線會延長服務、提供特別服務、調動班次，或安排改道，而部分巴士站亦會暫停使用／臨時提供；

部分專線小巴路線會延長服務時間；

港九小輪所提供的渡輪服務會因應乘客需求而加強服務。

另外，新巴城巴將於中秋節9月21日及翌日9月22日，加強超過40條路線服務。

新巴城巴會因應客量情況加強多條路線的班次服務，路線包括：102、104、106、112、 116、118、307、601、619、680、681、682、780、788、789、930、930X、962B、962X、 967、969 及 X15；其他通宵路線亦會因應情況加強服務。

9月22日星期三凌晨特設巴士服務，路線N601由金鐘（東）往寶達邨，服務時間為0015、0030。

有關個別路線之特別服務及臨時交通安排詳情，請登入以下網址查詢，特別服務；臨時交通安排。

運輸署呼籲，市民應盡量利用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。市民請留意電台及電視台發放的最新交通情況，或透過運輸署流動應用程式「香港出行易」獲取最新交通情況。

有關的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁。

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠