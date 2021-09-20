【中秋交通】新巴城巴加強超過40條路線服務 部分地區會有封路及交通改道安排
運輸署今日（20日）提醒市民，中秋節期間（9月21至22日）會實施以下特別交通及運輸安排。
在特別交通措施方面，港島（包括淺水灣、石澳及赤柱）及新界區（包括荃灣及馬鞍山）會有封路及交通改道安排。警方將因應各區當時的交通及人潮情況，調整有關交通措施。
停車安排：
- 銅鑼灣興發街公眾停車場將於9月21日下午3時至翌日凌晨2時暫停使用，殘疾人士停車位除外。
- 香島道的所有收費錶停車位及電單車停車位將於9月21日下午4時至翌日上午6時，殘疾人士停車位除外
- 海灘道的所有收費錶停車位及電單車停車位將於9月21日下午4時至翌日上午6時
- 石澳泳灘停車場的15個停車位將於9月21日下午2時至9月23日上午3時暫停使用
封路及交通改道安排：
淺水灣
視乎人潮及交通情況，警方或於9月21日至22日實施下列交通安排
- 沿淺水灣道行駛的公共小巴將禁止駛進海灘道；
- 如南灣道一帶的停車場已滿，南灣徑以南的南灣道將會封閉，居民車輛及公共交通工具除外；
- 沿淺水灣道東行的車輛不准在淺水灣道與南灣道交界掉頭；
- 如淺水灣道的停車場已滿，車輛不准於停車場外等候；
- 如南灣道一帶的停車場已滿，沿海灘道行駛的車輛須改由南灣道北行線離開該區，居民車輛除外。
石澳
視乎人潮及交通情況，警方或於9月21日至22日實施下列封路措施
- 石澳山仔路將會封閉，公眾服務及居民車輛除外；
- 如位於大浪灣及石澳的停車場已滿，車輛將不准於停車場外等候；
- 大浪灣道將會封閉，持封閉道路通行許可證的車輛除外。
赤柱
視乎人潮及交通情況，警方或於9月21日至22日實施下列封路措施：
- 如停車場已滿，赤柱灘道將會封閉，居民車輛及公共交通工具除外；
- 如該區停車位已滿，黃麻角徑將會封閉，居民車輛除外。
荃灣
- 大帽山道由其與荃錦公路交界處以東的路段將於9月21日及22日每日下午5時至翌日凌晨3時封閉，居民車輛除外。
- 大帽山郊野公園停車場將於9月21日及22日每日下午5時至翌日凌晨3時暫停使用。
馬鞍山
視乎人潮及交通情況，以下封路措施或於9月20日至22日每日下午4時30分至翌日凌晨3時實施：
- 馬鞍山村路小型掉頭處以南的路段，居民車輛除外；
- 耀沙路由其與烏溪沙路迴旋處交界處以北的路段，居民車輛除外；
- 耀沙路由與無名路交界往渡頭灣村方向，居民車輛除外
公共運輸服務方面：
- 港鐵將按正常服務時間提供列車服務。因應預期可能上升的乘客量，部分路線將由明日（21日）下午3時起加密班次；
- 電車將因應乘客需求加強服務；
- 部分巴士路線會延長服務、提供特別服務、調動班次，或安排改道，而部分巴士站亦會暫停使用／臨時提供；
- 部分專線小巴路線會延長服務時間；
- 港九小輪所提供的渡輪服務會因應乘客需求而加強服務。
另外，新巴城巴將於中秋節9月21日及翌日9月22日，加強超過40條路線服務。
新巴城巴會因應客量情況加強多條路線的班次服務，路線包括：102、104、106、112、 116、118、307、601、619、680、681、682、780、788、789、930、930X、962B、962X、 967、969 及 X15；其他通宵路線亦會因應情況加強服務。
9月22日星期三凌晨特設巴士服務，路線N601由金鐘（東）往寶達邨，服務時間為0015、0030。
有關個別路線之特別服務及臨時交通安排詳情，請登入以下網址查詢，特別服務；臨時交通安排。
運輸署呼籲，市民應盡量利用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。市民請留意電台及電視台發放的最新交通情況，或透過運輸署流動應用程式「香港出行易」獲取最新交通情況。
有關的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁。
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責任編輯：李榮忠